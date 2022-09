Lacazette, premier défenseur de Moussa Dembélé à l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Revenu à l'OL cet été, Alexandre Lacazette apparaissait comme un sérieux concurrent pour le titulaire du poste Moussa Dembélé. Néanmoins, le récent match contre le PSG a mis en lumière une possible association des deux en attaque et cela plaît bien au numéro 10 de l'OL.

Cet été, l'OL avait plutôt pour projet de se séparer de Moussa Dembélé, malgré ses 21 buts inscrits en Ligue 1 la saison dernière. Il faut dire que l'attaquant n'a pas prolongé son contrat et ne compte pas le faire, préférant attendre tranquillement la fin de son bail dans le Rhône prévue pour juin prochain. Dembélé a ainsi été mis à l'écart du groupe mais surtout les Lyonnais ont recruté Alexandre Lacazette pour occuper sa place à la pointe de l'attaque. Depuis la reprise, la situation était claire, le joueur formé à l'OL était titulaire quand Dembélé faisait de courtes apparitions en fin de rencontre.

Un duo avec Dembélé ? Lacazette vote pour

Néanmoins, l'OL enchaînant les défaites, Peter Bosz a du apporter du changement à son dispositif tactique et réévaluer le statut de Moussa Dembélé dans l'effectif. Face au PSG, cela a donné lieu à une titularisation de l'ancien attaquant du Celtic Glasgow en compagnie d'Alexandre Lacazette dans un 4-4-2 tout neuf. Si le succès ne fut pas au rendez-vous sur le terrain, ce duo a montré qu'il pouvait fonctionner et donner un nouvel élan à l'attaque rhodanienne. Alexandre Lacazette a confié à OL TV vouloir retenter l'expérience, laquelle rappelle ses jeunes années à l'OL.

« L'association avec lui me plaît. Moussa a beaucoup de qualités et elles sont différentes des miennes. Cela me rappelle lorsque j'ai débuté aux côtés de Bafé Gomis. J'apprécie jouer avec lui. […] J'ai plus de liberté dans le jeu et j'essaye d'être encore plus à la création des actions. Il y a un joueur devant moi donc j'ai moins cette responsabilité d'être à la pointe de l'attaque. J'ai apprécié ce poste, même si j'aurais préféré marquer, faire une passe décisive ou que l'on gagne. Si le coach a envie de recommencer je suis pour, s'il souhaite me repositionner en 9, je suis pour aussi. Je suis venu ici pour jouer et aider l'équipe et c'est ce que je vais continuer à faire », a t-il détaillé. Pour ce faire, Peter Bosz devra renoncer à son 4-3-3 chéri. Pas simple quand on connaît l'entêtement du Néerlandais et le poids pris par ce dispositif tactique dans son pays d'origine.