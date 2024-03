Lacazette n’est qu’à l’OL, Deschamps a gâché sa carrière

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Ecarté par Didier Deschamps, Alexandre Lacazette n’a plus porté le maillot de l’équipe de France depuis plus de six ans. Pour son ami Enzo Reale, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais aurait connu une carrière plus riche s’il avait obtenu les convocations selon lui méritées.

Ce samedi soir, le match amical entre l’équipe de France et l’Allemagne risque de replonger Alexandre Lacazette dans ses souvenirs. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais n’a plus rejoint les Bleus depuis son fameux doublé contre les Allemands (2-2) en novembre 2017. A l’époque, sa performance n’avait pas suffi pour convaincre Didier Deschamps de le rappeler. L’ancien joueur d’Arsenal a tout simplement disparu des plans du sélectionneur qui s’est expliqué cette semaine auprès du Progrès.

Lacazette vient de mettre son 41ème but avec Lyon en 52 titularisations depuis son retour à l’OL en Ligue 1. C’est tellement fort. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) March 15, 2024

« Lacazette fait fréquemment partie des pré-listes, mais d’autres joueurs ont pris le relais, s’est justifié Didier Deschamps pour le quotidien régional. Ce n’est pas une question d’âge, puisque Giroud est toujours là. (...) Ce qu’il s’est passé en équipe de France, c’est une question de concurrence. » L’explication du technicien ne met pas tout le monde d’accord, à commencer par Enzo Reale.

Lacazette a raté le train

L’ami du Lyonnais ne comprend toujours pas comment l’avant-centre a pu subir cette mise à l’écart après son doublé à Cologne. « Devant ce match fin 2017, je m’étais dit qu’Alex avait enfin lancé sa carrière internationale, a témoigné le milieu du Goal FC (National), contacté par 20 Minutes. Le foot est aussi fait de feeling avec les coachs, et Deschamps ne lui faisait pas confiance dès le début. Mais là, grâce à ce doublé en Allemagne, je pensais qu’il allait être à la Coupe du monde 2018. »

Finalement, les Bleus seront sacrés sans Alexandre Lacazette. Peut-être un tournant dans sa carrière. « Sur un CV de footballeur, un titre de champion du monde change tout, a commenté l’ancien coéquipier de l’attaquant au centre de formation rhodanien. Alex aurait pu signer dans de très grands clubs derrière. » Après Arsenal, l’ex-international tricolore avait effectivement le potentiel pour viser plus haut.