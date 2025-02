Lacazette boulet de l'OL, c'est violent

Dans : OL.

Buteur face à l’Olympique de Marseille, Alexandre Lacazette a mis fin à une disette de deux mois sans marquer. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais, considéré comme le boulet du groupe, traverse une période bien difficile.

L’Olympico a réservé son lot de surprises et les supporters des deux clubs ont été servis. Le match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais a été le théâtre de nombreux rebondissements ce dimanche. A la fin de la rencontre, ce sont finalement les locaux qui l’ont emporté (3-2) grâce à un but de Luis Henrique inscrit dans les dernières minutes du match. Parmi les faits les plus spectaculaires de la soirée, on retrouve un but d’Alexandre Lacazette. Si d’ordinaire, marquer n’est qu’une formalité pour le général lyonnais, son pénalty inscrit au Vélodrome a mis fin à une très longue et surprenante disette. Pour Elton Mokolo, le capitaine de l’OL est tout simplement le boulet du groupe depuis le début de la saison. Il s’explique.

« Avant, il était une valeur sûre »

« C’est le point noir de la saison de l'Olympique Lyonnais. Son manque de réalisme devant le but aurait pu changer le contenu de cette équipe. Même dans le jeu... Avant, il était quand même une valeur sûre, un standard technique qui n’était pas à négliger pour l’OL. Même ça... face à l’OM, il a été en difficulté. Le pénalty ne sauve pas tout. On sait que Lyon est capable de faire de bonnes choses, mais le contenu est fragile et doit être valorisé sur des momentums. Lacazette, c’est 6 buts en Ligue 1. S’il avait marqué la moitié de ce qu’il avait raté, on parlerait d’une autre histoire pour l’OL. Pour moi, il est clairement le point noir de la saison lyonnaise », a lâché le journaliste sur Eurosport.

Avec seulement 9 buts marqués depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, Alexandre Lacazette est loin de ses standards habituels. Pour rappel, le capitaine lyonnais avait inscrit 31 buts en 2022-2023, puis 22 en 2023-2024.