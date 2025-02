L'OL victime de certains joueurs, Paulo Fonseca va les virer

Dans : OL.

Poussé dehors par John Textor, Pierre Sage est désormais dans l'attente d'un nouveau challenge. Mais l'ancien entraîneur de l'OL a probablement payé au prix fort sa gentillesse avec ses joueurs et Paulo Fonseca ne fera pas la même erreur.

Pour Pierre Sage le couperet est brutalement tombé durant le mois de janvier, le technicien qui a évité probablement le pire pour l'Olympique Lyonnais a été viré en quelques jours, car le propriétaire de l'OL avait trouvé son remplaçant, Paulo Fonseca, et ne voulait pas rater cette occasion. Depuis, les langues se délient peu à peu, et à en croire nos confrères d'Olympique et Lyonnais, le départ de Sage n'était finalement plus une surprise, une vraie cassure étant née dans le vestiaire de l'OL. Globalement, certains joueurs auraient profité de la gentillesse de l'entraîneur français, et cela aurait fini par fatiguer tout le monde. Au point de pousser John Textor à prendre une décision radicale et à faire venir Paulo Fonseca, entraîneur dont la réputation n'est pas d'être particulièrement tendre avec ses joueurs.

L'OL victime de certains joueurs

Consultant du site spécialisé et ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, Nicolas Puydebois pète les plombs lorsqu'il évoque le comportement des joueurs lyonnais. « On a toujours les mêmes maux. C’est la responsabilité des joueurs. Fonseca dit qu’ils vont travailler, mais ça veut dire qu’ils ne le faisaient pas avant ? Tu es censé tout le temps travailler, tu es joueur professionnel, tu es payé grassement pour ça », s'est énervé Nicolas Puydebois, qui regrette l'attitude de certains joueurs de l'OL, incapables d'avoir un comportement digne de l'Olympique Lyonnais.

Mais cela pourrait rapidement changer, car nos confrères lyonnais précisent que Paulo Fonseca ne sera pas aussi cordial que Pierre Sage et que certains joueurs pourraient rapidement le comprendre. L'entraîneur portugais a en effet le feu vert de John Textor pour prendre des décisions drastiques s'il le faut, l'objectif étant de qualifier coûte que coûte l'Olympique Lyonnais pour la prochaine Ligue des champions. Pour la réception de Reims, dimanche prochain au Groupama Stadium, on pourrait donc avoir quelques surprises.