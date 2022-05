Lacazette avec Mariano Diaz, l’OL version retour vers le futur

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pour se renforcer en attaque, l'OL pense très fort à Alexandre Lacazette, mais est aussi partant pour faire revenir un autre ancien buteur.

L’Olympique Lyonnais est à un virage important de son histoire. Pour la première fois, Jean-Michel Aulas a montré des signes de fatigue cette saison, notamment par rapport au comportement de ses supporters, mais aussi aux résultats une nouvelle fois décevants de sa formation. L’OL va devoir encore faire le ménage faute de participation à une Coupe d’Europe de prestige. L’entraineur est en sursis, mais au niveau des joueurs, aucune vente n’est à écarter. Sauf concernant les jeunes du club, qui sont au centre du nouveau projet, à l’image de la prolongation de contrat de Maxence Caqueret. Et pour encadrer la nouvelle génération prometteuse qui frappe à la porte, l’OL compte arrêter de prendre des joueurs étrangers expérimentés comme ce fut le cas avec Jérôme Boateng et Xherdan Shaqiri récemment. Les anciens du club, partis sous d’autres cieux après leur révélation à Lyon, pourraient faire leur retour. Qui du gang des Lyonnais peut vraiment revenir ? Corentin Tolisso se pose la question à la fin de son contrat, Samuel Umtiti est poussé dehors par le FC Barcelone, mais c’est Alexandre Lacazette qui négocie actuellement pour revenir au Groupama Stadium.

Mariano Diaz si Lacazette fait faux bond ?

Pour former une attaque avec un autre ancien lyonnais, Mariano Diaz ? L’OL fait en tout cas partie des clubs intéressés par l’attaquant du Real Madrid, qui a encore un an de contrat mais est poussé vers la sortie. Selon la presse turque, Mariano Diaz a de nombreuses touches, y compris avec le Fenerbahçe, mais aussi des formations en Italie et en Espagne. En France, l’OL a ses chances pour un joueur qui serait capable de remplacer Moussa Dembélé. L’efficacité du joueur d’origine dominicaine avait frappé les esprits à Lyon, même si la guerre des égos avec Memphis Depay avait fini par mettre à la mal le vestiaire. En tout cas, du côté des recruteurs lyonnais, c’est bien la preuve qu’on ne mise pas non plus tout sur Alexandre Lacazette, qui va forcément aussi avoir des propositions intéressantes avec la fin de son contrat à Arsenal.