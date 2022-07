La L1 reprend, l'OL bombe le torse et pense au PSG

Dans : OL.

L'OL attaque la nouvelle saison avec de grandes ambitions. Et notamment celle de se rapprocher du PSG, annonce Jeff Reine-Adelaïde.

Une nouvelle fois privé de Coupe d’Europe, l’Olympique Lyonnais n’a cette fois-ci plus d’excuse. Il lui faut absolument retrouver le haut du pavé en France, histoire aussi de ne pas se faire oublier sur la scène européenne et de continuer à faire envie aux joueurs d’évoluer pour une équipe capable de briller et de postuler à des titres. Si Jean-Michel Aulas veut atteindre son rêve de remporter une Coupe d’Europe avant la fin de son mandat, qui sera désormais dans quelques années, le réveil doit sonner pour les troupes de Peter Bosz. Les joueurs de l’OL abordent donc cette saison de Ligue 1 avec des ambitions, surtout qu’il n’y a que le championnat qui comptera pour eux. Jeff Reine-Adelaïde, qui fait partie des joueurs revanchards après avoir été très touché par des blessures, est persuadé qu’il y a un coup à jouer, et que l’OL doit arrêter de terminer à plusieurs dizaines de points du PSG chaque saison. L’objectif est en tout cas de se rapprocher du club de la capitale, pour devenir un concurrent sérieux.

La bonne saison pour l'OL ?

« J’espère que c’est la bonne saison pour nous, pour le club. Avec le recrutement qui est effectué depuis le début du mercato, des joueurs d’expériences sont arrivés. Cette saison, avec un match dans la semaine, ça doit nous permettre d’être le plus compétitif avec le PSG. Maintenant, c’est à nous, sur le terrain, de montrer que nous sommes en capacité de faire de grandes choses et de gagner des grands matchs », a demandé l’ancien espoir d’Arsenal sur les ondes de RMC. Un voeu certainement partagé par les supporters de l’OL, qui rêvent en effet d’arrêter de devoir baisser les yeux jusqu’au ventre mou pour voir le classement de leur équipe préférée en Ligue 1. Surtout pour une saison sans Coupe d’Europe à se mettre sous la dent.