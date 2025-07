La DNCG sauve l'OL, Aulas se la joue grand seigneur

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Ce mercredi, l'Olympique Lyonnais a finalement conservé sa place en Ligue 1 après son deuxième passage devant la DNCG. Un soulagement pour les supporters mais aussi pour Jean-Michel Aulas. L'ancien président de l'OL s'est démené pour aider son équipe de cœur.

Le spectre du désastre est désormais évanoui. Rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG et sommé de mettre 200 millions d'euros sur ses comptes, l'Olympique Lyonnais angoissait ses supporters. Certains d'entre eux avaient perdu tout espoir de maintien et s'attendaient au pire ce mercredi pour l'examen du dossier en appel. Finalement, le sourire est revenu sur leurs visages dans l'après-midi. L'OL est maintenu en Ligue 1 et ne sera pas interdit de recrutement cet été. Une fin heureuse pour le duo de dirigeants Michele Kang - Michael Gerlinger qui a pris en main le club à la place de John Textor.

Intermédiaire, influenceur, Aulas sur tous les fronts

Jean-Michel Aulas pouvait aussi souffler. S'il n'a plus de fonctions officielles chez les Gones, l'emblématique président est resté attaché à l'OL. Ces derniers jours, ce lien spécial ne s'est pas matérialisé que par de simples déclarations. En effet, "JMA" a beaucoup agi en coulisses pour aider l'OL à réussir son examen. Interrogé par l'Equipe alors qu'il assistait à France-Pays de Galles à l'Euro féminin, il a révélé avoir été en contacts permanents avec la direction rhodanienne mais aussi avec les instances.

Je me réjouis profondément pour l’Olympique Lyonnais, pour ses supporters, ses salariés, pour Lyon et pour ce peuple qui, depuis des décennies, vibre au rythme du club.



Cette décision est le fruit d’un engagement collectif, d’une mobilisation patiente et déterminée. Michèle Kang… — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) July 9, 2025

« Laurent Wauquiez est un grand politique, il sait que j'ai plaidé la cause partout. Par exemple, quand on sait que Nicolas de Tavernost essaye de trouver une solution pour les droits télé, si on n'a pas Bordeaux, Saint-Étienne ou Lyon, il y a une valeur économique qui est très dégradée. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider. La DNCG m'a demandé si les gens qui avaient travaillé dans le passé sur les dossiers OL pouvaient être disponibles. Je crois que Michele Kang a trouvé des solutions de ce côté-là. Chaque fois que j'ai pu donner des conseils à Michele, je l'ai fait, mais aussi en essayant de montrer tous les actifs de l'OL qui sont importants. J'ai aidé pour que Lyon reste à sa place, en Première Division », a t-il lâché dans le quotidien sportif français.

Un travail de fond qui confirme l'attachement de Jean-Michel Aulas à Lyon et va encore augmenter sa cote de popularité auprès des supporters rhodaniens. Cependant, la forte influence du vice-président de la FFF fera grincer les dents de ses détracteurs qui parleront sans doute de problèmes d'équité dans les décisions des instances.