L1 : OL-OM programmé mardi 1er février à 21h

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'OM s'étant qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, le match à rejouer contre Lyon aura lieu ce mardi 1er février.

Le recours de l'Olympique Lyonnais ayant été repoussé par le CNOSF, on connaît désormais la date officielle de la rencontre à rejouer entre l'OL et l'Olympique de Marseille. En effet, la LFP avait choisi de faire disputer cette rencontre le 1er février à 21h au cas où le club phocéen continuait sa route en Coupe de France, ce qui est le cas puisque la formation de Jorge Sampaoli a sorti Montpellier ce samedi soir après l'épreuve des tirs au but (1-1, 5 tab à 4). Pour cette rencontre, Peter Bosz sera privé de Lucas Paqueta, actuellement au Brésil, et de Bruno Guimaraes, lui aussi avec le Seleçao, mais qui sera probablement transféré à Newcastle d'ici mardi. Cette rencontre se jouera dans un Groupama Stadium à huis clos, puisque Lyon a été sanctionné après le grave incident qui avait poussé l'arbitre à stopper la rencontre en novembre dernier. Prime Video a déjà fait savoir que ce match très attendu sera diffusé en direct mardi soir.