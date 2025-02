L1 ‍: L'OL passe ses nerfs sur Reims

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

21e journée de Ligue 1

Groupama Stadium

L'OL bat le Stade de Reims : 4 buts à 0

Buts pour l'OL : Nicolas Tagliafico (36e), Corentin Tolisso (68e), Rayan Cherki (79e) et Georges Mikautadze (90e+3).

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL a étrillé le Stade de Reims. Une belle victoire qui permet aux hommes de Paulo Fonseca de relancer une dynamique positive en championnat.

De retour au Groupama Stadium quelques jours après sa défaite face à l'OM, l'OL a réagi contre le Stade de Reims. Les Gones n'ont pas fait de détails face à des Champenois fébriles défensivement. Nicolas Tagliafico a montré la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score peu avant la pause suite à un centre parfait de Corentin Tolisso. Un Tolisso déchainé ce dimanche et qui ira de son but de la tête à la 68e minute pour faire le break. Rayan Cherki, autre joueur inspiré et passeur décisif pour Tolisso, corsera un peu plus l'addition à 10 minutes du terme, avant que Georges Mikautadze ne finisse le travail avec un nouveau but au bout du temps additionnel.

✌️ | L’@OL double la mise face au Stade de Reims grâce à un but de Corentin Tolisso ! 🙌 🔥#OLSDR



👉 Suivez le match ici : https://t.co/uHnUbT4jNE… pic.twitter.com/8UeEMf9qo8 — DAZN France (@DAZN_FR) February 9, 2025

Au classement, l'Olympique Lyonnais est 6e avec 33 points. De quoi revenir à respectivement 2 et 4 points du LOSC (5e) et de Monaco (4e). Concernant le Stade de Reims, le club champenois est 14e (22 points) et continue sa dégringolade inquiétante.