L1 : L'OL déraille à Lorient

Dans : OL.

Par Claude Dautel

2e journée de Ligue 1 - match en retard

Stade du Moustoir

Lorient bat Lyon : 3 à 1

Buts : Le Fée (6e), Moffi (33e), Ouattara (49e) pour Lorient; Lacazette (28) pour Lyon

En déplacement à Lorient, l'OL s'est incliné1) (3- et laisse filer Paris et Marseille. C'est la première défaite de l'OL cette saison.

L’équipe de Peter Bosz avait une belle opportunité de confirmer qu’il fallait compter avec elle cette saison en Ligue 1, puisqu’à l’occasion d’un match en retard de la 2e journée de Championnat, l’OL pouvait recoller au PSG et à l’OM en cas de victoire à Lorient. Seul problème pour Lyon, les Merlus n’avaient pas du tout l’intention d’offrir 3 points aux visiteurs. Et dès la 6e minute, sur un coup-franc à la limite de la surface de réparation, Le Fée trompait Lopes et ouvrait le score (1-0, 6e).

28' GOOOAAAAALLLLLL !!



Le ballon est récupéré haut, Tetê fixe la défense et donne sur sa gauche à @LacazetteAlex qui frappe fort du gauche pour égaliser !! #FCLOL 1-1 pic.twitter.com/YQmeZfTKwX — Olympique Lyonnais (@OL) September 7, 2022

Lyon retrouvait peu à peu ses esprits, et logiquement, sur un superbe service de Tetê, Lacazette égalisait d’un tir croisé qui ne laissait aucune chance au gardien breton (1-1, 28e). Mais Lorient ne s’écroulait pas et sur une bourde défensive de Thiago Mendes, Moffi redonnait l’avantage aux Merlus (2-1, 33e). A la pause, Bosz lançais Dembélé, Da Silva et Tolisso, mais l’effet ne se faisait pas ressentir puisque Lorient marquait un troisième but grâce à Ouattara (3-1, 49e).

Le @FCLorient fait le break ! Dango Ouattara inscrit le 3e but lorientais après une contre attaque parfaite 🤝#FCLOL pic.twitter.com/LRNKdwoiHn — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 7, 2022

L’Olympique Lyonnais tentait de revenir au score, et dominait les débats. Mais tout cela était très brouillon, et jamais l’OL ne semblait en mesure de faire douter le club breton, même s’il fallait un arrêt réflexe de Mvogo sur une tête à bout portant de Tagliafico pour éviter de donner de l’espoir à l’OL (85e). Les dernières minutes étaient une attaque-défense, cependant la défense lorientaise résistait aux assauts rhodaniens, et le club breton empochait trois points qui lui permettent de revenir à hauteur de Lyon au classement. Pour la formation de Bosz, cette première défaite de la saison est un premier gros rappel à l'ordre.