L1 : L’arbitre de Metz-OL « incompétent », l’attaque cinglante !

Dans : OL.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a décroché un succès crucial sur la pelouse de Metz. Mais l’expulsion de Cherki en fin de match a gâché la fête.

Pour une faute involontaire sur le gardien lorrain Alexandre Oukidja, le prodige de l’Olympique Lyonnais a été directement expulsé par Karim Abed. Un choix qui a fait polémique dimanche soir, et qui continue de faire couler beaucoup d’encre au lendemain de la victoire lyonnaise. Sur l’antenne de RTL, Giovanni Castaldi a fustigé l’arbitrage de ce match entre l’OL et le FC Metz, regrettant une nouvelle fois la mauvaise image dégagée par la Ligue 1 avec de telles décisions des hommes en noir. Un avis qui sera partagé par Rudi Garcia, lequel jugeait les deux cartons rouges du match (celui de Cherki mais aussi celui de Boye) extrêmement sévères au micro de Téléfoot après le match.

« C’est un succès important pour l’OL. J'ai aimé l'état d'esprit. En plus, on a vu du football de qualité. Défensivement, il y a quelques déséquilibres. Et offensivement, il y a plein de mouvements avec et sans ballon. Ça fait plaisir de voir ça. Mais cette fin de match a été totalement pourrie par l'arbitrage ! Encore une fois, notre championnat passe pour une Ligue d'incompétents… Comment Boye et Cherki peuvent être exclus ? Les deux cartons rouges sont aberrants. Si maintenant on exclut un mec qui se fait ceinturer en début de surface sur un coup-franc, ou on exclut un mec qui touche le gardien sur une reprise d’appuis… Tout ça avec la VAR ! On va dans le mur, c’est pas possible… » a jugé le consultant, pour qui de telles décisions arbitrales ne vont pas aider à faire de la Ligue 1 un championnat davantage apprécié à travers l’Europe.