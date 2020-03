L1 : Aulas a une nouvelle idée, incroyable Lyon est en C1 !

Dans : OL.

Ce lundi, Jean-Michel Aulas continue son numéro et propose cette fois une nouvelle méthode de classement si la Ligue 1 ne va pas à son terme. L'OL jouera la Ligue des champions avec le PSG et l'OM.

Après avoir proposé qu’en cas de saison blanche on prenne le classement de la saison passée, ce qui aurait évidemment l’avantage de qualifier l’Olympique Lyonnais pour la prochaine Ligue des champions, Jean-Michel Aulas a une autre proposition ce lundi. « Il existerait une autre solution d’après les spécialistes : le classement historique sur 3 ans ou 5 ans ? Mais la meilleure solution consisterait à terminer le championnat mais cela va être de plus en plus difficile ? », a ainsi expliqué le président de l’OL, lequel a visiblement décidé de prendre ce sujet à cœur. Et cette fois, Jean-Michel Aulas veut avancer ses pions en se mettant les gros clubs dans la poche et notamment l’Olympique de Marseille puisque sa méthode de calcul privilégie les plus grosses cylindrées de Ligue 1.

Car si l’on se base sur les cinq dernières saisons de L1, le PSG serait en tête devant l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco, tandis que si l’on prend les trois dernières saisons, le Paris Saint-Germain termine devant l’OL, l’OM et Nice. Autrement dit, Jean-Michel Aulas a trouvé deux formules idéales pour aller dans son sens. Il est dommage que les messages envoyés de partout pour l’appeler à un peu de pondération dans cette période dramatique ne soit pas parvenus jusqu’à la capitale des Gaules.