« ‍L’un des grands dans le futur ‍», l’OL revient au sommet

Excès de confiance pour Jean-Michel Aulas ? Le dirigeant historique de l'OL, rassuré par Michele Kang et les premiers résultats de la saison, imaginent bien son club de coeur retrouver son lustre d'antan.

Encore annoncé en Ligue 2 au mois de juillet, l’Olympique Lyonnais a réussi à éviter le pire grâce à l’arrivée de Michele Kang à la tête du club. Celle qui a remplacé John Textor a été efficace pour redresser les finances du club rhodanien, et le bon début de sportif de la formation de Paulo Fonseca aide même à digérer un mercato où il a été plus question de s’affaiblir que de se renforcer. Néanmoins, il n’y a aucun doute possible pour Jean-Michel Aulas, l’OL est désormais entre de bonnes mains maintenants que John Textor n’est plus aux commandes du club. La volonté de la femme d’affaire américaine impressionne l’ancien dirigeant historique de Lyon, et lui fait même retrouver certaines promesses ancestrales, notamment celle de voir l’OL au sommet du football européen.

« Ne vous inquiétez pas »

« Elle arrive avec une détermination et des ressources que son prédécesseur n’avait pas, ce qui nous donne vraiment l’espoir que l’Olympique Lyonnais ne se récupère pas seulement, mais aussi deviendra l’un des grands dans le futur », a livré Jean-Michel Aulas dans un entretien au média Carré. L’occasion pour le futur candidat à la Mairie de Lyon de préciser aussi une information de taille, avec la menace de John Textor de récupérer des dizaines de millions d’euros des caisses de l’OL pour le compte de Botafogo, puisque celui qui est toujours le propriétaire du club rhodanien assure que la formation brésilienne doit récupérer 65 millions d’euros en provenance du club français.

« Ne vous inquiétez pas pour l’OL et Botafogo », a lancé JMA, dans une réponse un peu vague et pleine de certitude qui ne permet pourtant pas d’y voir plus clair. Surtout quand on se rappelle à quel point la relation a pu être changeante entre Aulas et Textor en fonction des accords économiques passés ou non entre les deux hommes. Un dossier à surveiller donc, mais c’est désormais le lot de Michele Kang, qui a pris en main le club depuis deux mois et ne lâche absolument rien.