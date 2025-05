L'UEFA oblige l'OL à brader Cherki

Dans : OL.

Le départ de Rayan Cherki est quasiment acté à l’OL, et il ne reste plus qu’à voir où partira l’international espoirs français et pour quelle somme.

En larmes sur le banc, Rayan Cherki a disputé son dernier match avec l’Olympique Lyonnais samedi soir face à Angers. Après la victoire de son équipe, l’international espoirs français a d’ailleurs confirmé la tendance selon laquelle son départ était plus que probable. « Je pense que ça a été ma dernière avec l’OL. Dans mes larmes, il y avait 14 ans de passion, 14 de travail acharné, 14 ans de détermination. Comme je viens de vous le dire, là d’où je viens, il y en a très peu qui se serait relevé. Je suis très fier de moi » a lâché Rayan Cherki, qui va maintenant devoir trancher la question de son futur club.

Allemagne, Espagne, Angleterre, les meilleurs clubs européens sont à l’affût dans le dossier du milieu offensif de 21 ans. Mais selon le journal AS, ce n’est pas pour autant que l’OL va toucher le pactole grâce à sa vente. Car le média espagnol l’affirme, l’UEFA et la DNCG exercent une énorme pression auprès du club détenu par John Textor pour que des ventes soient vite finalisées afin d’éviter de grosses sanctions. « Son prix, 22,5 millions d'euros, combiné à la situation délicate de l'Olympique Lyonnais, contraint de vendre en raison des restrictions imposées par l'instance financière, dont l'UEFA, en fait une aubaine pour une grande équipe européenne » note le média, qui confirme que l’accord est toujours en place entre Rayan Cherki et l’OL pour un départ contre 22,5 millions d’euros.

L'énorme pressing des instances sur l'OL

Une somme qui ne fera pas de mal aux comptes du club rhodanien, mais qui aurait sans doute été supérieure pour un tel joueur si la situation de l’Olympique Lyonnais n’avait pas été aussi périlleuse sur le plan économique. Rayan Cherki doit maintenant choisir sa future destination alors que selon AS, des équipes comme Liverpool, Manchester City ou encore Tottenham et le Borussia Dortmund font partie des prétendants les plus sérieux à sa signature.