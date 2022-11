L'OM au plus mal, l'OL sera sans pitié !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OM est encore sous le choc de son élimination en Ligue des Champions. L'OL compte en profiter ce dimanche pour confirmer son redressement de manière spectaculaire.

Au coeur d’une spirale dangereusement négative, l’Olympique de Marseille peine à relever la tête. L’élimination de toutes les compétitions européennes devrait être difficile à digérer dans les prochains jours. Même Igor Tudor a reconnu que le coup de mou moral était bien là avec cette déroute à la dernière seconde face à Tottenham. Et pourtant, un gros match se présente dès ce dimanche avec l’Olympico face à Lyon. Un rendez-vous à même de réveiller l’OM ? Côté lyonnais, le réveil a en tout cas déjà sonné depuis l’arrivée de Laurent Blanc, avec du mieux dans le jeu et dans les résultats. Une série positive qui doit se continuer ce dimanche soir au Vélodrome pour Anthony Lopes, persuadé qu’il est l’heure de marquer un grand coup après des victoires face à Montpellier et Lille. Aller chercher les trois points sur le terrain de son rival, c’est l’ambition du gardien franco-portugais.

« C'est un match important, que ce soit Marseille ou un autre. Mais ça a une autre saveur, car c'est l'Olympico, c'est un match qui est regardé, où il y a beaucoup d'intensité. Il faut qu'on reste sur notre manière de faire depuis trois semaines. On va essayer d'aller chercher les points pour continuer notre marche en avant », a livré le dernier rempart de l’OL. La motivation est décuplée et l’idée est bien évidemment de mettre la tête des Marseillais sous l’eau. Surtout que, en cas de succès au Vélodrome, Lyon reviendrait à un point de l’OM, ce qui semblait il y a peu encore impensable en souvenir du début de saison totalement opposé des deux formations. Pour cette rencontre, malgré la déception de la Ligue des Champions, le Vélodrome devrait à nouveau être plein, puisqu’il ne restait que quelques places en vente ce mercredi, à quatre jours du match.