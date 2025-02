L’OM attaque aussi Almada, ça fait marrer l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avant le match face à l’Olympique Lyonnais (4-0 pour les Gones) dimanche, le Stade de Reims a déposé une réserve pour contester le recrutement de Thiago Almada. Ce n’est pas la première réclamation concernant l’Argentin, également ciblé par l’Olympique de Marseille. De quoi amuser le directeur général rhodanien Laurent Prud’homme.

Décidément, le cas Thiago Almada n’a pas fini de faire parler. Avant de recevoir une correction à Lyon dimanche, le Stade de Reims s’est également plaint du recrutement de l’Argentin. Le club rémois a déposé une réserve pour contester la méthode utilisée par John Textor. Rappelons que l'Olympique Lyonnais a écopé d’une interdiction de recrutement valable durant le récent mercato hivernal. Ce qui n’a pas empêché son propriétaire américain d’amener Thiago Almada en prêt gratuit en provenance de Botafogo, autre écurie de sa société Eagle Football.

Au tour de Montpellier ?

Cette manœuvre avait déjà déplu à Toulouse le mois dernier. Après son match nul à Lyon (0-0), le Téfécé avait déposé une réclamation auprès de la Commission des Compétitions de la Ligue de Football Professionnel. Les Violets considéraient la venue du milieu de terrain comme une « escroquerie ». C’est aussi l’avis de l’Olympique de Marseille qui, selon les informations de RMC, a envoyé un courrier à la Ligue pour se plaindre.

Confiant pour tenter le « 4 à la suite » lors de notre match de dimanche prochain face à @MontpellierHSC 😅💪🏻❤️💙 — Laurent Prud'homme (@LaurentPrudhom) February 10, 2025

Toutes ces contestations n’inquiètent pourtant pas l’Olympique Lyonnais et son directeur général Laurent Prud’homme, amusé et impatient de voir si son prochain adversaire effectuera la même démarche. « Confiant pour tenter le "4 à la suite" lors de notre match de dimanche prochain face à Montpellier », a écrit le dirigeant sur le réseau social X. Si la direction rhodanienne est aussi sereine, c’est parce que la Commission des Compétitions a déjà recalé Toulouse. La DNCG et la LFP ont bien validé l’arrivée de Thiago Almada et tous les clubs plaignants recevront la même réponse négative.