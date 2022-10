L'OL vendu ou pas, trois semaines qui peuvent tout changer

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La vente de l'Olympique Lyonnais, qui devait être actée vendredi a été reportée. C'est désormais en octobre que Jean-Michel Aulas et John Textor devraient finaliser l'opération de cession de l'OL.

C’était dit, et les mauvais esprits n’avaient qu’à bien se tenir, OL Groupe devait finaliser ce vendredi 30 septembre le passage de témoin de Jean-Michel Aulas à John Textor. Depuis quelques semaines, l’homme d’affaires américain avait envoyé au Groupama Stadium ses hommes afin de finir d’éplucher les comptes et de finaliser la passation de témoin au plus haut niveau. Mais rien ne s’est passé comme cela était prévu et finalement ce samedi, et à la veille d’un match crucial pour Alexandre Lacazette et ses coéquipiers à Lens, Jean-Michel Aulas est toujours le propriétaire de l’Olympique Lyonnais. Conscient du flou laissé par le report de la vente, OL Groupe a cependant publié un communiqué pour en dire plus sur les raisons et le nouveau calendrier prévu pour finaliser l’opération.

L'OL donne trois semaines de plus à John Textor

La vente de l'Olympique lyonnais à John Textor est désormais imminente pic.twitter.com/spvqJTmO9o — BFM Lyon (@BFMLyon) September 29, 2022

« Eagle Football Holdings LLC, contrôlée par M. John Textor, Pathé, IDG, Holnest et OL Groupe se sont entendus, par voie d'avenants à leurs accords, sur le 21 octobre 2022 comme nouvelle date pour la réalisation de l'Opération (consistant en l'acquisition par Eagle Football, directement ou via une société affiliée, de 39 201 514 actions et 769 824 OSRANEs émises par OL Groupe auprès des principaux actionnaires historiques d'OL Groupe (Pathé, IDG et Holnest) et de la souscription par Eagle Football (directement ou via une société affiliée), sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe d'un montant total de 86 millions d'euros.). Ce délai supplémentaire sera utilisé pour finaliser la documentation juridique et les dernières étapes préalables à la réalisation de l'Opération », précise l’Olympique Lyonnais, où on affiche une confiance absolue concernant la finalisation de la vente. Les supporters de l'OL se demandent, eux, comment tout cela va se finir pour leur club préféré.