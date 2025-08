L'OL va recruter Tyler Morton pour 17 ME ‍!

Enorme coup de tonnerre dans le dossier Tyler Morton. On pensait l'OL hors course après que Liverpool ait augmenté le prix du jeune milieu anglais pour le porter à 17 millions d'euros. Cependant, Lyon va casser sa tirelire pour le joueur de 22 ans.

Tout proche de descendre en Ligue 2 à cause d'une dette monstrueuse, l'Olympique Lyonnais avait réduit la voilure en ce début de mercato. Finis les transferts onéreux, quel que soit le nom du joueur visé. Pourtant, l'OL va faire une exception pour Tyler Morton. Le jeune milieu défensif de Liverpool est convoité par les Gones depuis plusieurs jours. L'international espoir anglais de 22 ans est séduit par le projet rhodanien mais les Reds ne comptent pas le brader. Ils ont d'abord fixé son prix à 9 millions d'euros avant de le porter à 17 millions d'euros ces dernières heures. Un montant qui semblait inatteignable pour un OL en quête d'économies.

Pourtant, Lyon répond positivement aux demandes de Liverpool. Le célèbre journaliste Fabrizio Romano l'affirme sur X, Tyler Morton est la future recrue du club rhodanien cet été. « L'Olympique Lyonnais est sur le point de trouver un accord avec Liverpool pour Tyler Morton, pour un montant de 15 millions de livres sterling (17,2 millions d’euros exactement). Nous sommes dans la dernière ligne droite des négociations », a t-il écrit sur le réseau social d'Elon Musk ce vendredi soir.

🚨🔴🔵 Olympique Lyon, closing in on Tyler Morton deal with Liverpool for £15m transfer fee.



