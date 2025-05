L'OL va payer une grave erreur à 32 ME

Dans : OL.

L'OL est dans une situation économique bien périlleuse et peut avoir peur pour son sort... John Textor doit équilibrer des comptes dans le rouge et peu de chances que la DNCG fasse des cadeaux aux Gones.

L'OL a plutôt bien géré sa saison sportivement parlant en Ligue 1. Assez en tout cas pour se qualifier en Ligue Europa. Mais au niveau financier, les Gones sont dans le rouge. Le compte n'y est pas et la DNCG pourrait bien finir par prendre des décisions fortes envers les Gones. Afin de faire rentrer plus d'argent dans les caisses, l'Olympique Lyonnais aurait été bien inspiré de terminer la saison en Ligue des champions. Mais certains choix au niveau de l'effectif n'auront pas porté leurs fruits. L'été dernier, deux ventes en défense ont porté préjudice, à savoir celles de Jake O'Brien à Everton et de Mamadou Sarr à Strasbourg.

Des choix qui n'ont pas payé pour l'OL

Si économiquement, ces deux départs auront rapporté presque 30 millions d'euros aux Gones, sportivement, cela aura affaibli l'effectif. Surtout que Moussa Niakhaté, arrivé pour quasiment la même somme depuis Nottingham Forest, n'aura pas forcément convaincu. De plus, les Lyonnais n'auront que peu de chances d'amortir un futur départ du défenseur central, âgé de 29 ans. Ces dernières heures, Olympique et Lyonnais rappelle que le style de jeu de Niakhaté ne correspond en plus pas vraiment aux idées de jeu de Paulo Fonseca. Et c'était déjà le cas lorsque Pierre Sage était présent. Ce dernier appréciait le fait d'avoir plusieurs options au sein de sa défense avec les présences de Sarr et O'Brien. Au final, les autres défenseurs, Duje Caleta-Car et Warmed Omari, n'auront presque pas joué et donc peu offert de concurrence à Niakhaté. Et cela s'est parfois ressenti dans les résultats lyonnais.