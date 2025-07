L'OL sidéré, il manque 2ME pour Kluivert

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

A la recherche d'un nouveau défenseur central pour parfaire un secteur en difficulté, l'Olympique Lyonnais a proposé 3 millions d'euros à Casa Pia pour Ruben Kluivert. Une offre immédiatement rejetée par le club portugais qui exige au moins le montant de sa clause libératoire.

Après un début d'été particulièrement houleux, l'Olympique Lyonnais a réussi à obtenir in extremis son maintien administratif en Ligue 1. Désormais sous le contrôle de la DNCG, le club rhodanien ne peut plus se permettre de faire des folies. En marge d'une saison qui risque d'être assez délicate, la direction s'attèle à la refonte de l'effectif. Plusieurs joueurs qui pesaient très lourd dans la masse salariale sont partis, comme Alexandre Lacazette, ou sont en instance de départ, comme Jordan Veretout. En ce qui concerne les recrutements, l'OL doit travailler beaucoup plus intelligemment et se limiter à des cibles peu onéreuses. En ce sens, le pensionnaire du Groupama Stadium a pour ambition de s'offrir Ruben Kluivert pour renforcer son secteur défensif.

L'OL remballé, Casa Pia demande plus

Plus tôt ce lundi 21 juillet, L'Equipe affirmait que Ruben Kluivert allait rejoindre l'Olympique Lyonnais via un transfert estimé à 3 millions d'euros pour un contrat de 5 ans. Il n'a pas fallu longtemps pour que son club, Casa Pia, réfute l'information. A Bola explique en effet que l'écurie portugaise n'a pas du tout accepté l'offre lyonnaise et n'acceptera un départ de son défenseur central que contre le montant de sa clause libératoire. En d'autres termes, le board lyonnais va devoir monter son offre à 5 millions d'euros s'il veut s'assurer le recrutement du fils de Patrick Kluivert.

Il va d'ailleurs falloir faire vite, car comme l'indique le quotidien sportif portugais, d'autres écuries sont sur le coup. Celui-ci parle du RC Lens, qui a aussi proposé 3 millions d'euros, et du PAOK, dont le montant de l'offre n'a pas fuité. Quant à Casa Pia, le pensionnaire de Liga Portugal s'apprête à faire une belle plus-value sur un joueur acheté 200 000 euros il y a seulement un an.