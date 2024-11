L’OL se passe de Zaha et Orban en Europa League

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais aura un match toujours spécial à disputer ce jeudi soir, puisqu’il faudra aller jusqu’en Azerbaïdjan pour disputer sa rencontre d’Europa League. Ce sera face à Qarabag et le voyage sera forcément long et fatigant. Le départ est prévu ce mardi après-midi et l’OL a décidé de se passer de Gift Orban et Wilfried Zaha pour ce déplacement. Pour le reste, le groupe est complet et Pierre Sage a pris 23 joueurs avec lui.