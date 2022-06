L'OL se méfie d'un énorme cadeau au mercato

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Après Alexandre Lacazette, l'Olympique Lyonnais avance ses pions pour faire revenir Samuel Umtiti, convaincu qu'un retour au bercail lui ferait du bien.

Une légende du club, Lacazette, et un jeune prometteur, Lepenant, le mercato de l’Olympique Lyonnais a débuté de manière plaisante pour les supporters. Ces derniers sont toutefois vaccinés par les étés précédents où les attentes n’ont pas forcément été comblées. Avec le changement de propriétaire en cours, de nouveaux moyens financiers vont venir aider l’OL à boucler son recrutement. Ce pourrait être décisif dans plusieurs dossiers, comme celui de Tyrell Malacia, qui peine à être bouclé étant données les négociations ardues avec le Feyenoord Rotterdam. En défense mais dans l’axe, Lyon rêve également d’un renfort après la saison décevante de Jérôme Boateng, et le départ de Jason Denayer. Le nom de Samuel Umtiti est souvent revenu, même si l’état de santé du champion du monde 2018 laisse beaucoup de monde perplexe. Néanmoins, une porte s’est ouverte pour le retour du « Roc », et Sport affirme que l’international français a accepté l’idée de devoir quitter le FC Barcelone pour retrouver du temps de jeu.

Le Barça prêt à offrir Umtiti

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samuel Umtiti (@samumtiti)

Foot Mercato va encore plus loin, et affirme que le défenseur central a fait d’un retour à Lyon sa priorité, surtout depuis qu’Alexandre Lacazette a lui aussi décidé de retrouver le chemin du Groupama Stadium. Cela ne sera pas aussi facile à négocier avec le « Général », qui était libre de tout contrat. Le défenseur de 28 ans possède un contrat allant jusqu’en 2026 avec le club catalan, en raison d’un effort effectué pour baisser son salaire pendant la crise financière des Blaugrana, contre une prolongation. Néanmoins, le club espagnol ne rechignera pas à faire un gros effort pour laisser partir un joueur qui ne joue plus du tout. Du côté de l’OL, la prudence reste de mise. Car si l’opération est réalisable, on ne veut pas vivre une « Sergio Ramos » version PSG avec un joueur qui n’est pas apte physiquement pour disputer une saison complète. Les nombreux soucis rencontrés par Umtiti depuis son sacre en 2018 sont bien évidemment pris en compte à Lyon, où la réformation du Gang des Lyonnais ne se fera pas non plus à tout prix.