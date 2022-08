L'OL se fixe un objectif au mercato, des têtes vont tomber

Dans : OL.

Par La Rédaction

L'OL aura sans doute une belle carte à jouer cette saison en Ligue 1. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les Gones ont pour le moment réalisé un mercato séduisant.

Les hommes de Peter Bosz ont récemment fait le travail contre l'AC Ajaccio pour le compte de la première journée de Ligue 1. L'OL a en effet glané un succès précieux pour parfaitement lancer sa saison. Une saison forcement particulière, du fait d'être coupée par le Mondial au Qatar. Il faudra donc pour l'OL, pouvoir compter sur un effectif pléthorique et de qualité. Le mercato estival a pour le moment apporté son lot de satisfactions et de promesses. Et il est encore loin d'être terminé pour les Rhodaniens si l'on en croit les dires de Bruno Cheyrou.

Cheyrou fixe un cap à tenir pour l'OL sur le mercato

#Cheyrou sur OLTV 💬 (via @footmercato) :

« Castello et Malo ne bougeront pas. Même s'ils peuvent attiser la convoitise, ce qui est normal, il n'y a pas eu d'offre et on ne veut pas en recevoir. On veut construire un projet autour de l'ADN OL, de la formation, de la jeunesse.. » pic.twitter.com/xR6QdXZwRf — La voix des Gones (@LavoixdesGones) August 10, 2022

Lors d'un entretien accordé à OL TV, le dirigeant lyonnais n'a pas fait dans la langue de bois. Il a ainsi précisé qu'il fallait surtout s'attendre à des départs : « Ceux qui arrivent à un an de leur contrat, ou ils prolongent et s’engagent dans un nouveau projet avec nous, ou ils partent. A un an de la fin du contrat, il est plus difficile que les joueurs soient impliqués dans le projet (...). Il y aura plus de départs que d’arrivées. L’effectif est suffisamment complet, trop complet. On peut tabler sur 3 ou 4 départs et une arrivée ». Voilà qui a le mérite d'être clair et qui annonce encore pas mal de chamboulements pour l'équipe de Peter Bosz. Le Néerlandais souhaite encore l'arrivée d'un numéro 6, en plus de Johann Lepenant. Concernant les départs, comment ne pas penser aux dossiers Houssem Aouar et Lucas Paqueta ? Les deux joueurs ont d'ailleurs la cote en Premier League. Aussi, Moussa Dembélé, barré par le retour d'Alexandre Lacazette, semble susceptible de quitter l'OL dans les prochains jours, tout comme Rayan Cherki. En plus du sportif, il va donc falloir se préparer à pas mal de scenarii dans le Rhône d'ici la fin du mercato.