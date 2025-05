L'OL sauvé, Textor a la DNCG dans la poche

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais est fixé, c’est le 24 juin prochain que l’avenir du club se jouera avec un passage décisif devant la DNCG. John Textor a toutes les raisons de trembler, mais le boss de l’OL est très serein.

La dernière fois que l’Olympique Lyonnais s’est présenté devant la DNCG, on ne peut pas vraiment dire que John Textor a convaincu le gendarme financier du football français. L'automne dernier, les Gones ont écopé d’une interdiction de recrutement, d’un encadrement de la masse salariale et pire encore, d’une relégation à titre conservatoire en Ligue 2. Six mois plus tard, l’examen du 24 juin prochain sera donc décisif à plusieurs titres.

Textor très optimiste avant le passage devant la DNCG

L’homme d’affaires américain devra apporter des garanties financières solides à la DNCG pour éviter la relégation en Ligue 2, et faire en sorte que l’OL puisse recruter normalement cet hiver. Avec un mois devant lui, John Textor a le temps de boucler quelques ventes comme celle par exemple de Rayan Cherki. Il n’a de toute façon aucun stress à l’approche de ce rendez-vous pourtant décisif, comme il l’a confié à L’Equipe. John Textor s’est dit « satisfait du processus mis en place par la DNCG cette année » avant de poursuivre.

« Nous avons pu communiquer activement avec les membres de l'instance, leur présentant les éléments de notre plan d'affaires bien avant notre audience prévue fin juin. Nous avons apprécié le dialogue et sommes parfaitement informés des attentes de la DNCG à l'approche de l’audience. Cette année, il n'y aura pas de surprise. Ils comprennent parfaitement notre modèle économique et nous savons ce qu'ils attendent de nous. Nous nous réjouissons à l'idée d'une saison 2025-2026 réussie » s’est félicité le patron de l’OL, absolument convaincu qu’il n’y aura aucun malentendu entre le club rhodanien et la DNCG cet été.

De quoi passer un mois de juin serein pour John Textor, lequel ne semble avoir aucun doute sur le fait que l’OL passera sans encombre son examen face au gendarme financier du football français dans un mois. Les supporters lyonnais resteront eux méfiants et fanfaronneront quand les bonnes nouvelles se confirmeront officiellement.