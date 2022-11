L’OL sans pitié avec son flop Caqueret !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Huitième de Ligue 1 à la trêve, l’OL a connu une première partie de saison mouvementée et globalement décevante.

Preuve que les résultats de cette première partie de saison ne sont pas en adéquation avec les objectifs fixés par Jean-Michel Aulas, l’Olympique Lyonnais a changé d’entraîneur. Peter Bosz a cédé sa place à Laurent Blanc, lequel a pour mission de redresser la barre. Mais pour cela, l’ancien entraîneur du PSG devra compter sur des individualités à leur meilleur niveau et ce ne fut pas du tout le cas lors de la première partie de saison. Houssem Aouar, Karl Toko-Ekambi ou encore Moussa Dembélé sont loin de leur top niveau. Un constat également valable pour Maxence Caqueret, élu « flop » de la première partie de saison par les internautes du site Olympique et Lyonnais. Un titre peu glorifiant mais assez mérité selon Nicolas Puydebois, lui aussi très déçu par Maxence Caqueret quand on sait ce qu’est capable d’apporter le milieu de terrain lyonnais lorsqu’il est en forme.

Nicolas Puydebois sans pitié avec Maxence Caqueret

« Caqueret flop de la première partie de saison ? Je ne suis pas surpris. Caqueret est en tête de ce sondage par rapport à Toko-Ekambi car on place beaucoup plus d’attentes en lui. Caqueret a beaucoup de plus de possibilités et de capacités, en plus il est issu du centre de formation, on attend beaucoup de lui. Il nous a habitué à beaucoup mieux et après sa prolongation de contrat avec l’OL, on espérait tous le voir à un meilleur niveau que ce qu’on l’a vu sur cette première partie de saison. Toko-Ekambi, on n’est pas en attente. On sait quelles sont ses capacités et il y a un désamour qui devient lattant avec les supporters. Ils ont placé Caqueret en flop car c’est le joueur sur qui on compte et je suis déçu de ses prestations » a regretté Nicolas Puydebois, qui espère que Maxence Caqueret retrouvera un niveau bien plus intéressant lors de la seconde partie de saison. Un retour en forme du milieu de terrain essentiel pour le renouveau de l’OL version Laurent Blanc…