L'OL s'effondre, Luis Enrique s'est régalé

Par Corentin Facy

Malgré l’élimination, l’OL a réalisé un match phénoménal sur la pelouse de Manchester United jeudi soir. Luis Enrique n’en a pas raté une miette, et l’entraîneur du PSG s’est régalé.

On a sans doute assisté au match de l’année. D’abord mené 2-0 à Old Trafford, l’OL a fait preuve d’une force de caractère à toute épreuve pour égaliser, avant de s’envoler en prolongations malgré l’expulsion de Corentin Tolisso. Devant au score à 4-2 à six minutes de la fin, les hommes de Paulo Fonseca se sont finalement écroulés, s’inclinant 5-4 avant les tirs au but. Un scénario incroyable qui a régalé les spectateurs neutres, autant qu’il a été terrible pour les supporters et les joueurs de l’Olympique Lyonnais. Présent en conférence de presse à deux jours du match entre le PSG et Le Havre, Luis Enrique a été interrogé sur ce quart de finale retour bouillant de Ligue Europa. L’occasion pour l’entraîneur parisien de féliciter Lyon et de dire combien il a aimé regarder ce match.

Luis Enrique félicite quand même l'OL

Paulo Fonseca a coûté très cher à l'OL https://t.co/bHMneCJHYt — Foot01.com (@Foot01_com) April 18, 2025

« Ce n'est pas parce qu'on perd qu'on n'est pas fort mentalement. L'OL a fait un match exceptionnel pour moi. Lyon n'a pas eu de chance mais a réussi à renverser le résultat avec 10 joueurs » a d’abord tenu à préciser Luis Enrique, félicitant Paulo Fonseca et les joueurs de l’OL pour leur partie, avant de conclure. « Ils ont encaissé trois buts en quelques minutes en infériorité numérique, ça ne veut pas dire qu'ils ont changé mentalement. Je demande plus de cohérence. On a vu un immense match » s’est enthousiasmé Luis Enrique, qui s’y connait en matière de remontada puisque c’est lui qui était sur le banc du FC Barcelone lors du succès face au PSG, encore douloureux pour les supporters parisiens, au Camp Nou. L’OL a vécu un sentiment comparable ce jeudi soir, avec une remontée express en l’espace de quelques minutes, au bout des prolongations. Un match dantesque qui a en tout cas régalé l’entraîneur parisien.