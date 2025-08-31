L'OL rêve de Karim Konaté en attaque

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a bouclé la venue de Martin Satriano en prêt. Un premier renfort important afin de remplacer Georges Mikautadze. Mais Lyon ne va pas s’arrêter là et vise maintenant un joueur d’un standing supérieur.

Les dernières heures du mercato vont être agitées comme jamais à l’Olympique Lyonnais. Samedi, les dirigeants rhodaniens se sont entendus avec Villarreal pour le départ de Georges Mikautadze en Espagne. Un transfert qui va rapporter plus de 30 millions d’euros bonus compris à l’OL, une offre que Matthieu Louis-Jean ne pouvait tout simplement pas refuser. L’objectif est maintenant de compenser au mieux le départ de l’international géorgien. Un premier renfort est attendu dans les prochaines heures, celui de Martin Satriano. Un accord total a été trouvé avec Lens pour le prêt payant (0,5ME) de l’attaquant argentin, avec une option d’achat automatique sous conditions estimée à 5 millions d’euros.

L’ancien buteur de l’Inter et de Brest ne sera pas le seul renfort de l’OL au poste de numéro neuf. Le quotidien L’Equipe révèle dans son édition du jour que les dirigeants lyonnais sont à présent en quête d’un joueur au standing supérieur, potentiellement le futur titulaire de l’équipe de Paulo Fonseca en attaque. Notre confrère Hugo Guillemet indique que les noms de Thijs Dallinga ou de William Boving ont été proposés à l’OL par des intermédiaires. De même que ceux de Mostafa Mohamed et de George Ilenikhena, mais ces dossiers ne sont pas intéressants pour l’OL ou trop chers. Le journal indique en revanche qu’un joueur saliver l’état-major lyonnais : Karim Konaté.

Karim Konaté encore trop cher... pour l'instant

Le puissant buteur ivoirien du RB Salzbourg (21 ans) a claqué 25 buts en 47 matchs de D1 autrichienne depuis le début de sa carrière, et son profil a tout pour plaire. Même s’il revient tout juste d’une déchire d’un ligament croisé, l’attaquant de la galaxie Red Bull fait rêver l’OL. Problème, « son prix est encore trop élevé pour les finances lyonnaises » à ce stade du mercato. Cela pourra-t-il évoluer dans les ultimes heures du marché des transferts avec une offre au rabais pour convaincre Salzbourg ? On l’ignore encore. Mais cette piste fait office de priorité pour les Gones. Reste maintenant à voir qui sera l’heureux élu pour concurrencer Martin Satriano à la pointe de l’attaque lyonnaise. Réponse au plus tard dans moins de 48 heures.