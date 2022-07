L'OL repart d'urgence à l'assaut de Tagliafico

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En quête d'un renfort d'urgence, et décidé à ne pas traîner, l'Olympique Lyonnais a repris les négociations avec Nicolas Tagliafico. L'affaire pourrait rapidement se conclure.

Peter Bosz ne l’a pas masqué, l’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais souhaite se renforcer sur le flanc gauche de sa défense. Et si pendant plusieurs jours le nom de Nicolas Tagliafico a circulé du côté du Groupama Stadium, les dirigeants de l’OL ont vite tourné le dos, lorsque le FC Barcelone a été cité dans ce dossier comme un point de chute possible pour le joueur. Non pas que Jean-Michel Aulas craigne la concurrence de Joan Laporta dans cette opération, mais c’est surtout que le patron de Lyon sait que certains agents dégainent rapidement des pistes lorsqu’il s’agit de faire grimper les prix. Le départ de Tyrell Malacia à Manchester United, alors qu’il était venu dans la capitale des Gaules et avait donné son accord, ayant visiblement échaudé tout le monde au sein du club. De quoi vacciner l'OL.

Tagliafico finalement à Lyon ?

CAMPEONES! 🏆💪🏼 Otra noche hermosa… Gracias a todos los hinchas por el gran ambiente que se vivió!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 #finalissima pic.twitter.com/wMo6lbgJMj — Nico Tagliafico 🇦🇷 (@nico_taglia) June 1, 2022

Exit donc la piste Nicolas Tagliafico, et cela même si l’Ajax Amsterdam était susceptible de négocier rapidement avec l’OL. Face à cette situation, Peter Bosz a validé un autre nom, celui de Pervis Estupinan, le défenseur de Villarreal. Cependant, FootMercato annonce que le dossier Pervis Estupinan s’est singulièrement compliqué et que finalement l’Olympique Lyonnais a décidé de vite revenir à la table des négociations avec l’Ajax Amsterdam et Nicolas Tagliafico. Le média spécialisé précise que Bruno Cheyrou est à la manœuvre dans ce dossier du latéral gauche et que du côté de l’OL on espère pouvoir rapidement finaliser la signature du défenseur international argentin de l’Ajax.