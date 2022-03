L’OL règle ses comptes sur le mercato

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La petite série positive de ce début d’année 2022 est désormais oubliée avec la défaite à domicile contre Lille de dimanche (0-1).

Certes, ce revers est entaché d’une énorme erreur d’arbitrage, mais comme Peter Bosz l’a très justement rappelé en conférence de presse, ce n’est pas à cause de l’arbitrage si l’OL est 10e à 12 journées de la fin. Les points ne tombent pas, et la formation rhodanienne ne peut déjà plus égaler son total de la saison passée, même si elle gagnait tout jusqu’à la fin de la saison (74 points au maximum contre 76 l’an passée). Une vraie claque donc même si Peter Bosz a été confirmé par Jean-Michel Aulas, une nouvelle fois, ce lundi. La saison se terminera donc avec le coach néerlandais, qui n’a pas vu son rêve être accompli au mercato. C’est ce que confie Vincent Ponsot, le directeur du football de l’OL.

Sardar Azmoun, le gros regret de Peter Bosz

« Il voulait Sardar Azmoun. Quand cela s'est avéré impossible, on lui a proposé des attaquants, on lui en a même trouvé mais il a dit qu'il voulait continuer avec Moussa Dembélé. En janvier, on a pu réajuster l'équipe pour lui permettre de jouer dans son style et on voit maintenant bien plus d'adéquation entre son discours et ce qu'on voit sur le terrain. On est dans un Championnat particulier, on est convaincus qu'on peut finir haut quand on voit l'équipe évoluer comme ça », a livré le dirigeant lyonnais, qui estime avoir mis les moyens à disposition de Peter Bosz pour remonter au classement. Si Tanguy Ndombele retrouve rapidement ses marques, l’intégration de Romain Faivre prendra certainement un peu de temps, l’ancien brestois ayant l’habitude de s’occuper de l’animation offensive en Bretagne, ce qu’il ne peut plus faire en totalité à l’OL. Mais la patience n’est plus de mise à Lyon, où les joueurs vont devoir enchainer, à commencer par vendredi à Lorient, avec aussi de gros matchs à disputer face à Porto en Ligue Europa.