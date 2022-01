L'OL refuse une offre astronomique, les supporters auraient pleuré

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Entre Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, l’Olympique Lyonnais a fait son choix.

Les attaques anglaises se multiplient à quelques jours de la fin du marché des transferts, et l’OL semble, malgré son récent démenti, tout proche de céder Bruno Guimaraes à Newcastle. L’international brésilien, actuellement sur le point de défier l’Equateur en éliminatoires de la Coupe du monde, a donné son accord pour rejoindre les Magpies, et attend désormais que les deux clubs trouvent un deal définitif. Cela pourrait permettre à l’OL de récupérer au moins 40 millions d’euros, pas mal pour un joueur acheté 20 millions d’euros deux ans plus tôt. Mais les supporters lyonnais s’interrogent devant ce départ qui sera dommageable sur le plan sportif. Toutefois, Jean-Michel Aulas a du faire un choix, et en supposant que le dossier Bruno Guimaraes aille au bout, le président de l’OL a préféré conserver Lucas Paqueta plutôt que son compatriote.

60 millions d'euros, l'OL dit non

L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias faisant état d’un accord entre Newcastle et l’OL pour le transfert du milieu de terrain international brésilien Bruno Guimaraes. https://t.co/d0bjVX6UsC — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2022

En effet, un club du Top5 de Premier League a littéralement craqué au mois de janvier pour l’ancien milanais. Une offre de plus de 60 millions d’euros est arrivée sur le bureau des dirigeants rhodaniens, affirme le journaliste français Stéphane Darmani, qui collabore pour ESPN et Canal+ notamment. Jean-Michel Aulas l’a refusée avec l’accord de Lucas Paqueta, qui ne se voyait pas quitter l’OL en cours de saison. Il faut dire que, si Lyon ne parvenait pas à remplir ses objectifs, le Brésilien ne manquerait pas de candidats en fin de saison, à commencer par le PSG. Mais en tout cas, conserver Paqueta était primordial, bien plus que de garder Bruno Guimaraes, assure Sidney Govou.

« Ce n’est pas le même profil de joueur. Je considère qu’un joueur comme Guimaraes est plus facilement remplaçable qu’un Paqueta. La stratégie de l’OL vient de là. On voit les milieux de terrains actuels, il y a beaucoup de monde. Il y a un joueur qui peut redescendre pour occuper son poste même si Guimaraes est le meilleur joueur lyonnais depuis un mois. Mais un Paqueta on le remplace difficilement car il est buteur et leader. On sait qu’avec ce message envoyé, les supporters risquent de râler, mais je peux comprendre la stratégie de vendre plus Guimaraes que Paqueta », a expliqué l’ancien joueur de l’OL, un temps candidat à un poste au sein de son ex-club, et qui garde toujours un oeil aiguisé sur l’actualité mouvementée de la formation de Peter Bosz.