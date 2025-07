L’OL refuse une offre à 37 millions d’euros

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a subi une première attaque pour Malick Fofana, mais la double réponse du joueur comme du club lyonnais a été négative.

Le mercato est loin d’être fini et c’est plutôt une mauvaise nouvelle pour les supporters de l’Olympique Lyonnais qui vont voir leurs joueurs être courtisés. La situation financière du club rhodanien ne peut pas être ignorée, et les clubs européens savent qu’il n’y a quasiment aucune limite aux ventes des joueurs majeurs. Seuls Corentin Tolisso et Georges Mikautadze sont pour l’instant à l’abri des courtisans, et encore il ne faudrait pas que des offres énormes arrivent à un moment où Michele Kang a besoin de faire rentrer de l’argent. En revanche, concernant Malick Fofana, le fait que l’ailier ait de grandes chances de changer de club cet été ne fait pas grand mystère à l’OL.

Le Diable Rouge sort d’une saison prometteuse, et son potentiel est très important. Sa jeunesse, sa fougue et ses qualités physiques comme techniques font saliver en Angleterre. Son nom est souvent cité à Liverpool, qui fait un ménage complet de son attaque cet été. Mais c’est un autre club de la même ville qui vient de dévoiler ses intérêts, avec une offre d’attaque loin d’être ridicule. Le média Liverpool World affirme ainsi que, ces derniers jours, Everton a fait une première approche pour Malick Fofana avec une offre à hauteur de 37 millions d’euros. Cette proposition a été refusée, et par le club, qui attend au moins 45 millions d’euros, et par le joueur qui ne veut pas rejoindre un club de seconde zone en Angleterre et ambitionne de disputer au moins une Coupe d’Europe.

Une nouvelle offre de la part des Toffees est désormais en discussions, mais l’affaire s’annonce compliquée car aucun accord entre le club de la Mersey et Fofana ne semble possible. Néanmoins, la réaction de l’OL a une proposition supérieure à 40 millions d’euros sera certainement instructive pour de nombreuses formations européennes, qui veulent connaitre le prix demandé par Michele Kang pour son prodige belge.