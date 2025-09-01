L'OL refuse de prêter Molebe, la fin du rêve pour un avant-centre ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ces derniers jours, l'Olympique Lyonnais négociait avec Séville pour le prêt d'Enzo Molebe et un accord était même annoncé. Mais finalement l'OL conserve le jeune avant-centre.

Déterminé à trouver un remplaçant à Georges Mikautadze, parti à Villarreal, l'Olympique Lyonnais avait accepté de négocier aussi le départ d'Enzo Molebe. A 17 ans, le jeune attaquant avait même donné son feu vert pour un prêt au Séville FC et plusieurs médias annonçaient un accord entre l'OL et le club andalou. Mais, à deux heures de la fin du mercato, RMC indique que l'Olympique Lyonnais a refusé l'offre de prêt avec option d'achat à hauteur de 7 millions d'euros envoyée par Séville.

🚨EXCL L’OL refuse une offre de prêt avec option d’achat de 7M€ du FC Séville pour Enzo Molebe. Les espagnols poussent mais savent que ce sera compliqué. pic.twitter.com/xdTD46Qjq4 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 1, 2025

Même si rien n'est encore définitif, puisque Séville pourrait revenir rapidement à la charge avec une offre supérieure, certains supporters lyonnais pensent que le fait qu'Enzo Molebe reste à l'OL indique que finalement le club de Michele Kang ne fera signer aucun véritable avant-centre avant la fin du marché des transferts à 20h. Il reste 120 minutes pour faire changer les choses, ou pas, du côté de l'Olympique Lyonnais.