L'OL refuse de donner des milliers d'invitations

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais fait énormément pour le football féminin, mais les dirigeants de l'OL ne veulent plus que leur club remplisse de manière artificielle les stades et cela va se voir.

Une semaine après évolué, et s'être imposées (1-2) devant près de 40.000 spectateurs à l'Emirates Stadium contre Arsenal en Ligue des champions, les footballeuses lyonnaises seront contentes si ce dimanche, pour la demi-finale retour, 20.000 supporters seront présents au Groupama Stadium, ce qui n'est pas assuré. Et encore, pour réussir cela, l'Olympique Lyonnais a décidé d'organiser après le match un show avec DJ Feder, star de l'électro. On est bien loin des 39.000 spectateurs qui la saison passée étaient venus pour le OL-PSG au même stade de la compétition. On peut se demander pourquoi l'affluence a été divisée par deux en un an, alors que l'affiche OL-Arsenal est tout de même très belle. L'explication est simple, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ne distribuent plus des milliers d'invitations comme dans le passé. Et ils expliquent pourquoi.

L'OL change la donne dans le foot féminin

C'est l'événement du weekend. ⚽️🪩



Une ½ finale de Champions League contre Arsenal et un show exceptionnel du DJ français Feder, tout ça au Groupama Stadium ce dimanche !



Réservez vos places ➡️ https://t.co/hW5T93hVkv — OL Féminin (@OLfeminin) April 25, 2025

Tandis que contrairement aux autres pays européens, le football féminin a bien du mal à attirer du monde dans les stades, alors que dans les clubs les demandes de licences battent record sur record, l'OL ne veut plus que la gratuité soit la seule motivation des fans. Pour le OL-PSG de l'an dernier, ce sont près de 24.000 invitations qui avaient été données, et Vincent Ponsot, désormais directeur général de l'OL féminin, confirme que Lyon ne veut plus remplir artificiellement son stade. « Pour nous, le coût était très important, et puis il y a une question de principe : on paie pour aller voir un artiste, on paie pour aller voir l’équipe masculine, pourquoi ne pas payer pour l’équipe féminine ? Mieux vaut 18 000 ou 20 000 spectateurs payants que 38 000 avec trois quarts d’invitations. Mais l’idéal serait de faire 38 000 payants », précise, dans Le Parisien, le dirigeant lyonnais, qui ne veut pas non plus faire venir les Ultras de l'OL comme peut le faire le PSG avec le Collectif Ultras Paris.