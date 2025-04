LdC Fem ‍: L'OL bat Arsenal et prend une option pour la finale

En demi-finale aller de la Ligue des champions, les joueuses de l'Olympique Lyonnais se sont imposées (1-2) ce samedi à l'Emirates Stadium.

Deux jours après l'élimination de l'équipe de Paulo Fonseca, à Manchester, c'est à Londres que les féminines lyonnaises avaient rendez-vous en demi-finale aller de la Ligue des champions. Devant un stade très largement rempli, l'OL avait ouvert le score par Diani (0-17e), mais les joueuses d'Arsenal égalisait sur un penalty transformé par Caldentey (1-1, 78). Lyon ne se contentait pas de ce score de parité, et c'est Dumornay qui redonnait l'avantage aux siennes d'un tir croisé (1-2, 82e).

Avec cette victoire à l'Emirates Stadium, les footballeuses de l'Olympique Lyonnais prennent un gros avantage avant le match retour programmé le dimanche 27 avril prochain. À noter que l'autre demi-finale oppose le FC Barcelone à Chelsea, club désormais entraîné par Sonia Bompastor.

Full time in north London.



We'll be back next weekend to turn the tie around 👊 pic.twitter.com/GV1p86DX4m