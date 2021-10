L’OL refuse cette folie pour Paqueta

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Joueur capital du début de saison lyonnais, Lucas Paqueta est récompensé avec une nomination pour le titre de meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1.

Il fait aussi désormais partie des joueurs importants de la sélection brésilienne. De quoi réjouir le milieu de terrain, qui rend service à tous les postes, et prend son pied comme jamais à l’OL. « Même à Flamengo, je n'ai pas vécu cela. Je remercie les fans et j'espère leur rendre tout cet amour qu'ils me donnent », a ainsi fait savoir l’ancien de Flamengo et du Milan AC devant l’amour que lui portent les supporters lyonnais. En attendant, malgré ce côté indispensable, Lucas Paqueta ne peut pas être partout. Sollicité avec le Brésil ce jeudi soir, il sera attendu de retour à Lyon vendredi en fin de journée. Avec le match face à Monaco ce samedi, Peter Bosz sait qu’il sera quasiment impossible que son joueur soit opérationnel, à moins qu’il ne joue pas une seule minute contre l’Uruguay, ce qui n'est pas du tout la tendance.

D’une rencontre en pleine Amazonie à Manaus, à un match de Ligue 1 à Lyon en moins de 48 heures, le pari est fou. Trop fou pour l’OL, qui, sauf alignement des planètes, a prévu de se passer de son Brésilien malgré l’importance de l’adversaire. La crainte des dirigeants et de Peter Bosz est de voir Paqueta tout faire pour jouer, et subir une blessure ou un contre-coup énorme quelques jours plus tard. L’OL a trop besoin de son milieu de terrain offensif pour jouer aussi gros avec lui sur un match.

L'OL sous pression contre Monaco

Deux autres cadre seront aussi absents pour la réception de Monaco. Anthony Lopes est suspendu et Moussa Dembélé est toujours blessé. Pour les autres internationaux, comme Slimani, Denayer, Emerson, Dubois, Toko-Ekambi ou Shaqiri, le retour de sélection s’est bien passé, et tout le monde devrait être sur le pont pour retrouver le chemin de la victoire, et éviter de se retrouver dans le ventre mou en cas de contre-performance face à Monaco. Car sur le plan comptable, avec 13 points en 9 matchs et un derby qui n’a pas été remporté face à l’AS Saint-Etienne, le danger est bien présent pour Peter Bosz.