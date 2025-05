L'OL redoute une révolte populaire contre Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais recevra Angers samedi au Groupama Stadium pour le dernier match de la saison de Ligue 1. Du côté de l'OL, on redoute que la colère contre John Textor éclate dans les tribunes.

Copieusement sifflé par les supporters lyonnais présents samedi dernier au Stade Louis II, le propriétaire américain de l'OL a tenté de calmer le jeu en allant parler à des fans présents à Monaco en promettant qu'il allait verser l'argent réclamé par la DNCG. Cependant, John Textor le sait, l'heure est venue pour lui d'assumer le résultat de sa gestion sportive, et surtout sa décision de licencier Pierre Sage et de le remplacer par Paulo Fonseca. La réception du SCO, samedi prochain, va probablement sceller le fait que Lyon ne fera toujours pas son retour en Ligue des champions. Et les fans de l'OL sont au taquet, au point que dans les bureaux du club rhodanien, on redoute une ambiance délétère pour ce dernier match de la saison.

L'OL craint un match très chaud dans les tribunes

À tous ceux concernés, de près ou de loin (n'oubliez pas que tout se sait)...

Vous avez souillé l'académie, vendu les bijoux de famille et méprisé les supporters.

Je vous déteste ! Arrive le moment de l'addition...

BARRER-VOUS TOUS #TeamOL — Barth Ruzza ❤️ (@barthruzza) May 11, 2025

Sur les réseaux sociaux, l'apparition de John Textor dans une loge du Parc des Princes avec Nasser Al-Khelaifi et la défaite à Monaco ont fait grimper d'un cran la température, car l'homme d'affaires américain avait été salué pour son attitude véhémente face au patron du PSG dans une séquence restée célèbre. Pour Le Progrès, tout cela risque de provoquer une étincelle destructrice. « Une odeur de poudre plane sur le dernier match face à Angers. La colère des supporters, de plus en plus remontés contre la direction, pourrait éclater au Groupama Stadium à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1 (...) Au Groupama Stadium, samedi prochain, la grogne des supporters risque donc d’être palpable », prévient le quotidien régional.

Pour l'instant, les Bad Gones et les Lyon 1950 ont fait connaître via quelques banderoles musclées ce qu'ils pensaient de la gestion de l'Olympique Lyonnais. Mais, cette fois, la colère pourrait dépasser les virages du Groupama Stadium et gagner toutes les tribunes, car l'avenir de l'OL est clairement très sombre alors que le passage devant la DNCG se profile. Certains redoutent même que ce OL-SCO soit le dernier match de Lyon en Ligue 1 avant une relégation gravissime en Ligue 2.