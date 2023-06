L'OL rate sa cible, le remplaçant de Cheyrou coincé par l'OM ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor a officiellement fait savoir qu'il conservait Bruno Cheyrou, mais que ce dernier ne sera plus le patron de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Mais l'OL semble avoir échoué dans sa cible numéro 1.

Présent samedi soir à Nice, où il a assisté à la défaite de son équipe, le propriétaire américain de Lyon n’a pas traîné sur la Côte d’Azur. La saison étant désormais terminée, sans que l’OL décroche un ticket européen, John Textor sait qu’il a du travail. S’il paraît avoir abandonné l’idée de nommer un directeur sportif, préférant mutualiser ce poste au sein d’Eagle Football, l’homme d’affaires américain a bien l’intention de remplacer Bruno Cheyrou. Ce dernier, qui est déjà à l’écart du mercato, va rester au sein de la structure lyonnaise, mais dans un rôle totalement énigmatique. « On va prospecter dans toutes les parties du monde. Les joueurs devront envisager de jouer au Brésil, en Europe, bouger. Bruno sera leur avocat. Il défendra leur point de vue », a expliqué l’homme d’affaires américain. Pour les supporters de l’Olympique Lyonnais, l’essentiel est là, Bruno Cheyrou ne sera plus responsable des transferts. Oui, mais qui va le remplacer ? Et une mauvaise nouvelle se dessine.

L'OM bloque le remplaçant de Cheyrou

Depuis plusieurs jours, le nom de Matthieu Louis-Jean revenait très régulièrement. Actuel patron de la cellule de recrutement de l’Olympique de Marseille, ce dernier était le grand favori pour succéder à Bruno Cheyrou. Cependant, ce lundi, Arnaud Clément met un gros frein à cette hypothèse. « Français et en attente de se libérer de son contrat, ce pourrait être l’actuel responsable du poste à l’OM, Matthieu Louis-Jean, même si des agents bien insérés doutent de la faisabilité. Les noms de Geoffrey Moncada (Milan AC) et Loïc Désiré (Strasbourg) ont aussi été cités », prévient le journaliste du quotidien régional. Autrement dit, l'Olympique Lyonnais va entamer son mercato estival 2023 sans patron du recrutement, un timing pas vraiment rassurant au moment où l'OL doit clairement se renforcer afin de redevenir un vrai candidat au podium la saison prochaine.