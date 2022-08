L’OL rassure les supporters, ils sont intouchables au mercato

Dans : OL.

Par Marc Verti

Durant ce mercato, l'OL a été clair, le club veut dégraisser et se séparer de plusieurs joueurs, même des cadres historiques de l'équipe. Seuls deux joueurs sont considérés comme intouchables, quelle que soit l'offre reçue.

Aouar, Dembélé, Boateng, Da Silva. Tous ces joueurs sont en instance de départ et peuvent quitter l'OL à tout moment. Afin de lancer un nouveau cycle, Lyon souhaite remettre en place l'ADN du club. Celui qui avait permis aux Rhodaniens de sortir plusieurs joueurs de talents, qui ont explosé en Europe (Tolisso, Lacazette, Mendy, Martial, Pléa voire Benzema il y a 15 ans). Aujourd'hui, le club peine à retrouver son identité et a confié cette lourde tâche à Bruno Cheyrou de remettre l'OL sur le devant de la scène avec des joueurs formés au club. Dans un entretien chez OL Play, le responsable du recrutement de Lyon a dévoilé le nom des deux joueurs qui sont considérés comme invendables.

L'avenir de l'OL est déjà en place

« Castello et Malo ne bougeront pas. Même s'ils peuvent attiser la convoitise, ce qui est normal, il n'y a pas eu d'offre et on ne veut pas en recevoir. On veut construire un projet autour de l'ADN OL, de la formation, de la jeunesse et ils rentrent dans ce cadre-là. Mais à un moment donné, au vu de leurs performances et de leur âge, on risque d'avoir des propositions très importantes. Pour le moment, il est hors de question d'y penser. » a déclaré l'ancien joueur de l'OM qui souhaite donc faire grandir les deux défenseurs avec l'OL pour redonner de sa superbe au club. Pour le moment, Castello Lukeba est encore sous contrat jusqu'en juin 2025, tandis que Malo Gusto n'a plus qu'un an de contrat. Lyon doit encore s'activer pour prolonger ses deux jeunes pépites avant que des cadors européens ne viennent solliciter les Lyonnais.