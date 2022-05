L’OL rappelle ses anciens, Zeffane pose sa candidature

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Libre depuis fin mars et la résiliation de son contrat en Turquie, Mehdi Zeffane se verrait bien rebondir en Ligue 1 la saison prochaine. Le latéral droit a surtout un faible pour l’Olympique Lyonnais, son club formateur qui essaie justement de récupérer certains de ses anciens joueurs.

Où en est la carrière de Mehdi Zeffane ? Après son passage en Russie au Krylia Sovetov, le latéral droit de 29 ans a tenté de se relancer en Turquie cet hiver. Mais les choses ont mal tourné au Yeni Malatyaspor, qui a résilié son contrat en mars dernier. « J’ai quitté le club pour salaires impayés », a expliqué l’international algérien à Foot Mercato, avant d’envisager un retour en Ligue 1 cet été. « C’est encore tôt, car certains clubs ne sont pas encore complètement fixés sur leur avenir. Mais il y a quelques prises de contact », a-t-il confié sans donner plus de détails.

On sait néanmoins qu’un coup de fil de l’Olympique Lyonnais ne lui déplairait pas, sachant que son club formateur envisage de récupérer certains de ses anciens joueurs. « Lyon, c’est ma ville natale. L’OL, mon club formateur, a rappelé Mahdi Zeffane. L’OL ne vit pas sa meilleure saison, c’est sûr. Peut-être qu’ils veulent retrouver une identité en revenant vers la formation. Je ne suis pas aux manettes, alors c'est difficile d'en parler, mais je souhaite toujours le meilleur à Lyon. Et quand j’entends que des anciens pourraient revenir, je reste attentif. »

L'appel du pied de Zeffane

« Je ne suis pas du tout en contact avec les dirigeants de l’OL, même si j’ai toujours beaucoup d’amis là-bas. Si demain, Lyon m’appelle pour revenir, j’étudierai la proposition et je serai ouvert à cette possibilité, éventuellement, a glissé le latéral passé par Rennes. On verra. Je suis ouvert. J’ai eu la chance de gagner des titres, de jouer dans des bons clubs en France et à l’étranger, je pense avoir engrangé beaucoup d’expérience en tant que joueur et qu’homme. » A priori, Lyon vise plutôt d’anciens Gones ayant davantage percé au plus haut niveau, à l’image d’Alexandre Lacazette ou de Corentin Tolisso.