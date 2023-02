L'OL qui se la joue facile, la crainte déroutante

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL revient en forme, gagne ses matchs, et débute la 24e journée ce vendredi soir avec un déplacement chez une équipe d'Auxerre mal en point. Franck Passi n'envisage pas une seule seconde de voir son équipe prendre ce match comme gagné d'avance.

Enfin une série positive pour l’Olympique Lyonnais, qui aborde pour la première fois depuis très longtemps un match de Ligue 1 avec confiance. Mais ce serait un comble pour le club rhodanien, il ne faudra pas tomber dans l’excès face à une équipe qui n’avance plus vraiment. L’AJ Auxerre se retrouve dans la charrette et n’est même plus aux abords de la ligne de flottaison. Autant dire que Franck Passi, adjoint de Laurent Blanc promu en première ligne avec la maladie du « Président », a tenu à prévenir ses troupes. « On a une équipe qui retrouve de la confiance, on a des armes. Mais la seule méfiance que l’on peut avoir c’est le relâchement. Auxerre est une équipe avec des atouts notamment avec M’Baye Niang devant. C’est une équipe qui lutte pour sa survie en Ligue 1, donc ce sera un match difficile », a souligné l’ancien milieu de terrain en conférence de presse.

Mettre la pression aux Européens

🦁 Nos 2⃣1⃣ Lyonnais convoqués pour le déplacement à Auxerre 🔴🔵



𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝐽𝑒𝑓𝑓𝑖𝑛𝘩𝑜 👊#AJAOL pic.twitter.com/rSGsgYo4UY — Olympique Lyonnais (@OL) February 16, 2023

Un message qui s’entend, mais qui peut étonner étant donnée la situation de l’Olympique Lyonnais au classement. Tout juste sorti du ventre mou, l’OL se trouve toujours 9e et à bonne distance des places européennes. Autant dire que prendre une rencontre à Auxerre de haut ferait un très mauvais effet, même si le club rhodanien a l’habitude d’afficher son irrégularité en championnat depuis des mois. La série de quatre matchs sans défaite doit donc se poursuivre, surtout que Lyon joue en premier lors de cette 24e journée. Une occasion en or de mettre la pression sur équipes aux portes de l’Europe comme Nice, Lille et Rennes. Pour aller plus haut, et chercher le quatuor de tête qui compte plus de 10 points d’avance, ce n’est plus une belle série qu’il faudrait à l’OL. Mais plutôt un incroyable carton plein jusqu’à la 38e journée.