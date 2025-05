L'OL qualifié grâce au PSG, ça ne fait pas rire

Dans : OL.

Le PSG a, grâce à sa victoire de ce samedi soir en Coupe de France, qualifié l'OL pour l'Europa League. Pas de quoi faire bondir de joie les fans lyonnais, qui s'inquiètent plus qu'ils ne se réjouissent.

A force de tout rafler sur la scène nationale, le PSG met les autres clubs français à sa merci. C’était le cas pour plusieurs clubs qui espéraient une victoire parisienne en finale de la Coupe de France ce samedi au Stade de France. Les joueurs de Luis Enrique n’ont pas déçu, déroulant face à Reims pour s’imposer 3-0 et faire le triplé des compétitions nationales. Ce succès a le don d’empêcher Reims d’aller chercher une place européenne, et de permettre à Strasbourg de jouer la Conférence League, alors que l’OL gagne un rang et s’offre l’Europa League comme cette saison. Une bonne nouvelle pour les deux formations concernées.

Les Parisiens rêvent d'un merci de la part de l'OL

L’OL retrouve donc une compétition européenne d’un meilleur niveau, avec des adversaires plus prestigieux et des dotations plus importantes. De quoi attirer du monde aussi au mercato, même si ce n’est pas la Ligue des Champions. Le site officiel s’est légitimement félicité de cette promotion obtenue sans jouer ce samedi soir, mais les réponses des supporters lyonnais ont été lapidaires. Si les fans du PSG auraient aimé que l’OL dise « merci Paris », les suiveurs du club rhodanien craignaient surtout un nouveau show John Textor pendant l’été, sans savoir si leur club sera en Ligue 1, en Ligue Europa, ou en Ligue 2.

« On va jouer la Ligue Europa et la Ligue 2 », « ça serait bien d’attendre la DNCG avant de s’enflammer », « ça compte dans le budget 2026 ? », « j’espère qu’on aura une équipe pour la gagner cette année », « vous êtes sérieux de poster ça sans connaitre la suite ? », « le plus dur c’est la DNCG, pas l’Europa League », ont critiqué ou ironisé les fans lyonnais très inquiets pour l’avenir financier de leur club. Au point que cette qualification par procuration passe clairement au second plan pour le moment.