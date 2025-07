L'OL prêt à frapper très fort au mercato

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La vente de Lucas Perri a débloqué une place dans l'effectif lyonnais, et le recrutement d'un portier est devenu une priorité. Il ne manque qu'un feu vert pour partir à l'assaut de plusieurs pistes chaudes.

A 20 jours de la reprise, l’Olympique Lyonnais continue sa préparation sans un gardien de but numéro 1. L’urgence se fait sentir et les rumeurs vont se multiplier sur un recrutement à ce poste. Ce lundi, l’intérêt pour Dominik Greif a été évoqué, avec le souhait pour les dirigeants rhodaniens de faire venir un gardien expérimenté slovaque qui sort d’une belle saison en Liga, et qui n’a plus qu’un an de contrat avec Majorque. Un investissement raisonnable même s’il faut aller chercher Greif dans les mains d’une formation espagnole qui n’a pas l’intention de s’en séparer, avec le risque que cela finisse par coûter une somme trop importante pour les finances lyonnaises.

L'OL a des solutions mais attend le feu vert

Ainsi, la cellule de recrutement de l’OL s’est activée et selon RMC, la piste menant au portier de Majorque est loin d’être la seule. La radio sportive affirme qu’une liste de plusieurs gardiens est à l’étude et que le Slovaque n’est qu’un seul des noms ciblés. Une preuve que Lyon peut réserver encore quelques surprises à ce poste même s’il ne faudra pas perdre de temps. D’une part parce que le futur gardien devra tout de même prendre ses marques le plus tôt possible avant le début de la saison. Et d’un autre côté, le marché des gardiens de but est souvent celui qui se termine en premier, tant il est rare de voir des places se libérer dans le courant du mois d’août.

Toutefois, l’OL est encore coincé avec le dossier Matt Turner, pour qui John Textor avait pris des engagements pour s’assurer de son transfert depuis Nottingham Forest. Malgré le changement de gouvernance à Lyon, se défaire du portier américain et de sa signature annoncée n’est pas si évident sur le plan juridique, et oblige Michele Kang a de la prudence pour donner son feu vert à la venue d’un nouveau gardien alors que Turner pourrait bien être transféré de force à l’OL pour un montant copieux (8 millions d’euros) et décidé avant son arrivée au pouvoir.