L’OL prépare une annonce qui va donner le sourire

La pépite lyonnaise Rayan Cherki fait saliver le PSG, mais l’OL a plus d’un tour dans son sac et devrait prochainement officialiser sa prolongation d’une saison en raison d’un accord convenu en août dernier.

L’hiver dernier, l’Olympique Lyonnais s’était fait attaquer à deux reprises par une formation du PSG qui n’a plus vraiment l’habitude de fouiller en Ligue 1. Mais le profil de Rayan Cherki plait énormément aux recruteurs parisiens, surtout quand ils ont vu que, malgré son énorme potentiel, il n’avait pas forcément la confiance de ses entraineurs jusqu’à présent. Les choses se sont améliorés pour le Franco-Algérien ces dernières semaines, même si son placement et son rendement posent toujours question. Seule certitude, à l’OL, on estime grandement le meneur de jeu au point d’avoir refusé toute idée de le vendre l’hiver dernier. Mais cet été, se posera une question cruciale sur son avenir. Rayan Cherki arrivera à un an de la fin de son contrat, et il faut tout de même éviter un départ libre d’un joueur qui a un temps fait saliver le Real Madrid.

6 matchs à débuter pour Cherki

C’est aussi pour cela que Jean-Michel Aulas avait placé une option prête à être déclenchée pour prolonger le contrat de son joueur jusqu’en juin 2025. Un accord trouvé en août dernier, et qui est toujours valable. Et selon L’Equipe, toutes les cases sont proches d’être cochées pour voir l’international espoir prolonge son bail avec son club formateur. Les calculs ont été faits, et il ne manque que six matchs en tant que titulaire pour permettre à l’OL de conserver sa pépite avec assurance pour deux ans de plus. Une prolongation automatique qui ferait le bonheur de tout le monde, puisque le salaire de Cherki passerait de 190.000 à 300.000 euros, signe qu’il est devenu un titulaire à part entière de l’OL. Il reste à savoir si cette prolongation quasiment acquise éloignera réellement les prétendants, qui pourraient venir au chevet de l’Olympique Lyonnais si jamais le club rhodanien devait une nouvelle fois échouer dans sa quête d’une place européennes.