L'OL prépare un coup de balai historique

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Huitième de Ligue 1 cette saison, l’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre l’un des mercatos les plus agités de son histoire.

Jean-Michel Aulas ne s’en cache pas, le mercato de l’OL va être agité. Et pour cause, l’Olympique Lyonnais va conclure samedi à Clermont une saison décevante, que ce soit sur la scène européenne avec une élimination en quart de finale de l’Europa League ou en championnat avec une terrible huitième place. La saison prochaine, l’OL ne disputera pas de coupe d’Europe, une bonne occasion pour Jean-Michel Aulas de mener cet été une véritable révolution. Le président de Lyon a d’ores et déjà prévenu qu’il souhaitait retrouver une identité lyonnaise très forte. Pour y parvenir, « JMA » et ses collaborateurs veulent plus que jamais s’appuyer sur les joueurs formés au club tels que Gusto, Lukeba, Cherki ou encore Caqueret. Et pour compléter l’effectif, les profils des joueurs recrutés seront scrutés davantage afin d’éviter les erreurs de casting.

« Tout revoir » à Lyon lors du mercato estival

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Afin de relancer une nouvelle dynamique, une vague de départs est nécessaire. Et c’est bien sur ce chemin que souhaitent aller les dirigeants de l’OL selon les informations du Progrès. « Il faut tout refaire, tout revoir » explique une source interne au club rhodanien. La révolution risque d’être brutale à Lyon, où une dizaine de joueurs sera poussée vers la sortie cet été à Lyon, chose suffisamment rare pour être soulignée. Léo Dubois, Jérôme Boateng, Thiago Mendes, Houssem Aouar, Lucas Paqueta, Tino Kadewere, Moussa Dembélé ou encore Karl Toko-Ekambi ne seront pas retenus en cas de proposition lors du prochain mercato. Preuve que le projet de l’OL va prendre un virage à 180 degrés, car parmi ces joueurs, tous n’ont pas déçu cette saison. Dembélé ou encore Toko-Ekambi ont été précieux, Paqueta a parfois brillé et Thiago Mendes a dépanné. Mais la volonté des dirigeants lyonnais est limpide : tout raser pour rebâtir sur des bases saines avec des piliers déjà existants (Lukeba, Caqueret, Gusto).