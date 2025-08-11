L'OL prend une décision radicale avec Tolisso

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dernier grognard de l'Olympique Lyonnais version Jean-Michel Aulas, Corentin Tolisso touche un très gros salaire. Mais pour les dirigeants de l'OL, le milieu de terrain français doit et va rester cet été.

A 31 ans, et à deux saisons de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso aurait pu se poser des questions sur son avenir au sein de son club formateur. Car son vieux complice Alexandre Lacazette, avec qui il était revenu à l'OL en 2022, a lui mis le cap vers l'Arable Saoudite. Mais, selon L'Equipe, c'est désormais acté, le champion du monde reste à l'Olympique Lyonnais et portera le brassard de capitaine la saison prochaine. Et cela même s'il est désormais le plus gros salaire (5,45 ME par an) d'un club qui a décidé de réduire considérablement sa masse salariale. Comme le précise Hugo Guillemet dans L'Equipe, preuve que Corentin Tolisso ne bougera pas d'ici au 1er septembre et la fin du mercato, il a récemment renouvelé la location d'une loge au Groupama Stadium pour la saison qui débute dans moins d'une semaine.

Tolisso reste à l'OL

Arsenal vient tester l'OL pour Fofana https://t.co/TnSiwMmiWe — Foot01.com (@Foot01_com) August 10, 2025

Le journaliste du quotidien sportif explique que si Corentin Tolisso a sérieusement pensé à partir au début de l'été, cette idée a rapidement été abandonnée, d'autant que du côté des nouveaux dirigeants de l'Olympique Lyonnais, on a rapidement fait savoir au milieu de terrain que l'on comptait sur lui. Et depuis, cela n'a pas changé, comme l'a confirmé Matthieu Louis-Jean samedi en marge de la victoire de l'OL contre Getafe. Le directeur technique a confirmé que Paulo Fonseca le voulait cette saison. Car, outre ses performances individuelles, Coco Tolisso apporte un vrai plus au sein d'un vestiaire où jeunes joueurs et renforts arrivés d'un peu partout doivent apprendre à travailler ensemble.

Aucune prolongation de contrat n'étant dans les tuyaux, pour l'instant, il est fort probable que le milieu de terrain international tricolore, qui rêve encore un peu de pourquoi pas retrouver les Bleus juste avant le Mondial 2026, joue son ultime saison à l'Olympique Lyonnais. Il sera temps de penser à l'avenir dans un an et pas avant.