L'OL placé sur la liste noire de la FIFA ‍!

Quels points communs ont le FC Vorskla Poltava, le RADOMIAK SA ou bien encore l’Olympique Lyonnais ? Depuis ce lundi 26 mai, ils figurent sur la base de données de la FIFA recensant les clubs interdits de recrutement pour des litiges financiers ou des violations du règlement.

« Bienvenue sur la liste des interdictions d'enregistrement de la FIFA ». Le message d'accueil de la page du site internet de la FIFA consacrée aux clubs ayant des soucis financiers ou réglementaires est cordial, mais les clubs qui figurent dans cette liste ne sont pas à la fête. Et cela tombe mal, ce lundi, l'Olympique Lyonnais a rejoint ce listing peu glorieux en compagnie d'autres clubs européens et internationaux peu connus comme l'a révélé le compte spécialisé @SocialGones. Et forcément, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le club de John Textor.

L'OL dans le collimateur de la FIFA

Si l'on s'en fie au texte de la FIFA, cette base données « recense les clubs du monde entier actuellement frappés d'interdiction d'enregistrement par la FIFA. Cette liste inclut les clubs temporairement interdits d'enregistrer de nouveaux joueurs en raison de diverses infractions, telles que des litiges financiers ou des violations réglementaires. Outil essentiel pour les associations membres, les confédérations, les clubs, les joueurs et les agents, la Liste des Interdictions d'Enregistrement de la FIFA contribue à garantir la transparence et la conformité au sein du sport, permettant aux parties prenantes de rester informées des clubs inéligibles à recruter de nouveaux joueurs pendant la période d'interdiction. » Pas de quoi pavoiser pour le patron d'Eagle Football Group qui est lui persuadé que l'Olympique Lyonnais n'a rien à craindre de son passage le 24 juin devant la DNCG.