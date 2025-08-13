L’OL pioche dans la famille Fofana pour remplacer Malick

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

A deux semaines de la fin du mercato, l'Olympique Lyonnais n'est toujours pas sûr de conserver Malick Fofana. Le Belge peut faire pencher la balance dans un sens comme dans l'autre. L'arrivée d'un proche à l'OL peut le pousser à refuser tout départ.

Avec l'arrivée d'Adam Karabec mardi, l'Olympique Lyonnais semble vraiment posséder un effectif complet pour aborder la saison avec sérénité. Sur le papier, l'OL est en mesure de se battre pour l'Europe ou du moins la première partie de tableau. Néanmoins, l'équipe rhodanienne ne sera pas la même avec ou sans Malick Fofana. L'ailier belge est la dernière interrogation du mercato. Restera t-il à Lyon ou s'en ira t-il vers d'autres cieux ? Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich ont montré de l'intérêt pour le joueur des Diables Rouges. Difficile pour les Lyonnais de refuser un très gros chèque pour Fofana...à moins que ce dernier n'intervienne pour faire échouer le transfert.

Le cousin de Fofana intègre l'OL

Une possibilité réelle car Malick Fofana a plutôt intérêt à rester dans le Rhône un an de plus. L'OL lui offre un temps de jeu plus conséquent que les grandes écuries européennes précédemment citées. Ensuite, le joueur belge se plaît bien à Lyon où il progresse à son rythme. Enfin, il ne faut pas négliger le facteur familial. Le père de Malick Fofana pousse fort pour qu'il reste chez les Gones. De plus, son cousin vient de le rejoindre au club comme l'indique le compte X Borgia OL Académie qui surveille activement les équipes de jeunes lyonnaises.

Le petit frère de Malick Fofana, Ousmane (2010) arrivé hier mardi, a signé à l'#OL. Après une séance d'entrainement, il est entré en jeu, sur l'aile gauche, en seconde période, dans une équipe quasi U16, juste deux 2009, Mérouani s'étant ajouté à la liste des blessés@OL__Plus https://t.co/Dz87xTT5jM — Borgia_OL_Académie (@Borgia_OL_acad) August 13, 2025

Né en septembre 2009 (et non 2010), Ousmane Fofana a signé à l'OL mardi selon ses informations. Il a ensuite disputé un match amical avec les U17 Nationaux contre les U17 de Lyon la Duchère. Il n'a joué que quelques minutes en seconde période. Avant d'aller chez les Gones, il appartenait au centre de formation de Genk, l'un des meilleurs en Belgique. Comme son cousin Malick, Ousmane Fofana est ailier gauche. Il a déjà été appelé en sélection U16 belge. En fonction de ses performances et de sa progression (il peut gagner énormément sur le plan physique), il pourrait à terme succéder à son cousin en équipe première.