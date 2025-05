L’OL perd avec un record sidérant

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Malgré son énorme domination tout au long de la rencontre, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à aller chercher ne serait-ce qu’un point contre Lens ce dimanche.

Sous une pluie battante, les hommes de Paulo Fonseca ont tout tenté pour trouver la faille, mais le seul but de Mikautadze n’a pas suffi. Le compte Opta, qui suit officiellement les statistiques des matchs de Ligue 1, avoue après le coup de sifflet final n’avoir jamais vu ça. L’OL a touché 75 ballons dans la surface adverse, un nombre ahurissant que même le PSG de la grande époque n’a jamais atteint. C’est un record depuis que ce genre de statistique est compilé, soit depuis quasiment 20 ans. Et malgré cela, un seul but pour récompenser cette domination aussi proche du but adverse, ce qui peut mettre la rage aux Lyonnais et à John Textor ce dimanche, alors que l’Europe par la grande porte s’éloigne irrémédiablement.