L'OL numéro 1 des ventes en France

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Samedi, Lucas Perri a officiellement quitté l'Olympique Lyonnais pour Leeds et 16 millions d'euros. Un départ difficile à digérer pour les supporters, moins pour le comptable du club. L'OL poursuit une belle moisson financière cet été.

Le onze qui a permis à Lyon de finir 6e de Ligue 1 la saison passée est en voie d'extinction. Depuis le début de l'été, on ne compte plus les cadres lyonnais partis vers d'autres cieux : Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Nicolas Tagliafico (libre de tout contrat), Thiago Almada et désormais Lucas Perri. Le gardien brésilien a quitté l'Olympique Lyonnais pour Leeds United samedi. Un transfert qui remplit les caisses du club rhodanien à hauteur de 16 millions d'euros. Une bouffée d'air frais après plusieurs semaines tendues avec la DNCG.

L'OL, roi des ventes en Ligue 1 cet été

Financièrement, les Gones réalisent un mercato estival très lucratif. En effet, comme le souligne Top Mercato, ils ont récupéré 73 millions d'euros en un mois seulement. Une somme qui comprend la récente vente de Perri et celle de Cherki à Manchester City pour plus de 36 millions d'euros. Mais, il y a aussi les cessions définitives de Saïd Benrahma (12 millions d'euros à Neom SC), d'Amin Sarr (3,5 millions d'euros au Hellas Vérone), de Johann Lepenant (2,5 millions d'euros à Nantes), d'Adryelson (2,2 millions d'euros) et de Jordan Veretout (500 000 euros) dans le Golfe.

Un historique de ventes qui place l'OL au premier rang des clubs vendeurs en Ligue 1 cet été. Lyon devance le RC Lens et l'OGC Nice dans ce classement. Un sacré changement pour l'Olympique Lyonnais qui était le troisième club le plus dépensier en Europe en 2024 derrière le PSG et Manchester United selon un rapport de la FIFA à l'époque. Une illustration des dérives financières de John Textor et de la cure d'austérité en vigueur au club pour réparer ses erreurs. Lyon pourrait bientôt dépasser les 100 millions d'euros de ventes au cours de l'été si le transfert de Malick Fofana se concrétise, à Everton ou ailleurs.