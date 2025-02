L’OL négocie un deal en cachette

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Un contrat d'un an supplémentaire pour garder un champion du monde, l'OL est sur le coup. Nicolas Tagliafico pourrait rester à Lyon, même si sa prolongation n'exclut pas un départ.

Voir un champion du monde partir pour zéro euro, ce n’est jamais une bonne nouvelle pour les clubs français. Cela semblait pourtant inéluctable pour Nicolas Tagliafico, latéral gauche qui arrive en fin de contrat à l’issue de la saison, et ne semblait pas désireux de continuer l’aventure à l'OL. Absence de Ligue des Champions, mésaventure personnelle avec le cambriolage mal vécu dans sa famille, le défenseur argentin était parti pour terminer sa saison et filer ailleurs. Mais il a ouvert la porte à un nouveau contrat à la surprise générale ces dernières semaines, expliquant qu’en cas de projet sportif à la hauteur, il pouvait très bien rester à l’OL. Une main tendue saisie immédiatement par les dirigeants rhodaniens, affirme Olympique et Lyonnais, pour qui le club lyonnais discute bien d’une prolongation de contrat, mais pour une saison seulement.

Nicolas Tagliafico :



💬 "Même si je suis arrivé dans une mauvaise passe, il a toujours eu cette mentalité de se battre pour des titres à l'OL.



J'ai connu l'OL de Juninho, et j'espère que Lyon réussira de nouveau à avoir cette compétitivité en UEL et en LDC." pic.twitter.com/2B7E7ehVzy — 𝗟𝗨𝗚𝗗𝗨𝗡𝗘𝗪𝗦 (@Lugdunews_) February 23, 2025

Une très courte prolongation qui cacherait un objectif très économique. En effet, en cas de prolongation, Nicolas Tagliafico serait rassuré sur son avenir à court terme, mais surtout l’OL aurait l’occasion de le vendre contre une petite indemnité, au lieu de le de laisser filer gratuitement. A 32 ans, le champion du monde avec l’Argentine en 2022 ne possède pas non plus une valeur incroyable, mais cela reste un joueur d’expérience capable de rendre service à Lyon une année de plus, ou d’être vendu pour 5 à 8 millions d’euros. Autant dire que si l’OL trouve les arguments pour convaincre l’ancien de l’Ajax Amsterdam de signer un nouveau contrat, personne ne devrait s’en priver même si les supporters lyonnais auraient préféré un contrat plus long, histoire d’éviter de revivre cette situation dans quelques mois. Mais en attendant, ce pourrait être une issue inattendu dans ce dossier qui semblait devoir être refermé définitivement au mois de juin.